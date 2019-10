Liverpool-manager Jürgen Klopp had zondag na afloop van de wedstrijd tegen Manchester United (1-1) geen goed woord over voor de VAR. Volgens de Duitser kent het videoarbitragesysteem nog een hoop problemen.

Marcus Rashford zette United na een half uur op voorsprong op Old Trafford. Het duurde enige tijd voordat het doelpunt door scheidsrechter Martin Atkinson werd goedgekeurd, omdat de VAR een mogelijke overtreding van Victor Lindelöf op Divock Origi had gezien. Zonder dat de arbiter naar de zijkant werd geroepen om de beelden te bekijken, bleef het doelpunt geldig.

"Dat doelpunt legt alle problemen met de VAR bloot", zei een geïrriteerde Klopp bij Sky Sports. "Meneer Atkinson laat het spel doorgaan, want dat is tegenwoordig het protocol met de VAR. Vervolgens laten de beelden zien dat er contact is en dat het een overtreding was. Maar daar wordt niets mee gedaan."

Kort na het doelpunt van Rashford leek Sadio Mané de gelijkmaker te noteren. Ditmaal greep de VAR wél in en werd het doelpunt afgekeurd omdat de Senegalees in de aanloop naar zijn goal hands had gemaakt.

"Zo'n beetje alles zat tegen vandaag, maar toch verliezen we niet. Dat is dan weer positief. We verdienden dat punt voor de volle 100 procent", aldus Klopp, die zijn ploeg vijf minuten voor tijd door een doelpunt van invaller Adam Lallana op 1-1 zag komen.

Virgil van Dijk greep met Liverpool zaterdag naast een opmerkelijk record. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk: 'Dit hoort erbij'

Virgil van Dijk baalde ook van de beslissingen van de arbitrage, maar legde zich wel bij de situatie neer. "Ik zie Origi naar de grond gaan en weet dat hij niet zomaar gaat liggen", sprak de verdediger bij Ziggo Sport.

"De VAR beslist vervolgens dat het geen overtreding is en dat hebben we te accepteren. Daarna is het met Mané wel duidelijk dat hij hands maakt en grijpt de VAR terecht in. Daar is de videoscheidsrechter ook voor bedoeld. Dit soort dingen hoort erbij."

Liverpool liet door het gelijkspel tegen United voor het eerst dit seizoen punten liggen in de Premier League en greep zo naast een opmerkelijk record. Met het vorige seizoen meegerekend hadden 'The Reds' liefst zeventien Premier League-duels op rij gewonnen. Het record blijft in handen van Manchester City, dat in 2017 achttien competitiezeges op rij boekte.

De ploeg van manager Klopp is met 25 punten nog steeds koploper in de Premier League. Het gat met nummer twee Manchester City is met zes punten nog altijd behoorlijk.

