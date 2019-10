Rick Karsdorp vindt dat de spelers van Feyenoord de komende week bij elkaar moeten zitten om te praten over de matige prestaties dit seizoen. De Rotterdammers incasseerden zondag een nieuwe domper met een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Heracles Almelo.

"Er moet duidelijk wat veranderen binnen de spelersgroep. De negativiteit op het veld moet eruit. Iedereen moet weer happy worden. Dat komt meestal na een overwinning. Die hebben we hard nodig", zei Karsdorp in De Kuip.

"Het gaat nu niet goed en als het zo doorgaat gaat het nog een lang seizoen worden. We moeten er weer bovenop komen met zijn allen. Ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Ik heb daar wel vertrouwen in."

Feyenoord staat door de remise tegen Heracles na tien speelrondes nog altijd slechts tiende op de ranglijst van de Eredivisie met veertien punten. De achterstand op koploper Ajax en nummer twee PSV bedraagt al respectievelijk twaalf en negen punten.

De ploeg van de geplaagde trainer Jaap Stam wacht een zware week, met donderdag de uitwedstrijd tegen BSC Young Boys in de groepsfase van de Europa League en drie dagen later De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax.

De verdedigers van Feyenoord laten zich in de luren leggen bij de 1-1 van Heracles Almelo-middenvelder Orestis Kiomourtzoglou. (Foto: Pro Shots)

'We zijn nog steeds zoekende'

Feyenoord speelde tegen Heracles vooral een matige tweede helft. De thuisclub gaf daarin behoorlijk veel ruimte weg aan de bezoekers en verspeelde dan ook een 1-0-voorsprong door zwak te verdedigen bij het doelpunt van Orestis Kiomourtzoglu.

"We deden het best aardig in de eerste helft, waarin we uit hadden moeten lopen naar 3- of 4-0. Dan is de wedstrijd gespeeld. Heracles ging hoger druk zetten in de tweede helft en ik weet niet wat wij aan het doen waren, maar dan krijg je zo'n goal tegen", aldus Karsdorp.

"Het verschil met beide helften was heel erg groot. We moeten stabieler worden, een standaard level halen. Dat hebben we nog steeds niet gevonden. We zijn nog steeds zoekende, hoe raar dat ook klinkt."

Feyenoord leed tegen Heracles voor de zevende keer dit seizoen puntenverlies en voor de tweede keer op rij. De landskampioen van 2017 blameerde zich twee weken geleden in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode met een 4-2-nederlaag tegen Fortuna Sittard.

"Het is heel gek. Na de wedstrijd tegen Fortuna en toen iedereen terug was van de interlands zeiden we tegen elkaar dat we revanche moesten nemen. Voor onszelf, maar ook voor alle fans. Dan is het balen dat we niet hebben gewonnen."

