Sparta-doelman Tim Coremans is zaterdag na afloop van het duel met FC Groningen (2-0-verlies) vooral teleurgesteld in zichzelf. De sluitpost deelde in de slotfase een kopstoot uit aan Kaj Sierhuis en moest met rood vertrekken.

"Ik ben enorm teleurgesteld, vooral in mezelf", zegt Coremans bij RTV Rijnmond. "Ik wilde me omdraaien, maar hij stond dichterbij dan ik had verwacht. Vervolgens kom ik met mijn hoofd tegen zijn hoofd aan. Als de scheidsrechter fluit weet je hoe laat het is."

Groningen kreeg na de overtreding van Coremans een strafschop, die werd benut door Charlison Benschop. Een paar minuten eerder had Sierhuis de score geopend in het Hitachi Capital Mobility Stadium. Kort na rust kreeg Sparta uit een penalty de kans om op voorsprong te komen, maar Bryan Smeets moest zijn meerdere erkennen in Groningen-doelman Sergio Padt.

"Of het nou 1-0 of 2-0 is, na afloop maakt die uitslag voor mij ook niet meer uit. Ik ga met een heel slecht gevoel de bus in. Ik schrok er zelf ook van. Niet van mijn actie, maar wel van dat ik hem raak. Ik moet mij niet zo laten provoceren."

Mogelijk hangt Coremans een lange schorsing boven het hoofd. "Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Het was een onbewuste actie. Hopelijk wordt daar enigszins rekening mee gehouden."

Sparta-keeper Tim Coremans druipt af na zijn rode kaart tegen FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Trainer Fraser vindt actie vooral ongelukkig

Sparta-trainer Henk Fraser neemt Coremans na afloop enigszins in bescherming. "Dat hij zo reageert, dat moet hij natuurlijk niet doen", aldus de coach bij FOX Sports.

"Ik denk dat hij Sierhuis in eerste instantie niet eens heeft gezien en volgens mij zet Sierhuis ook een stap naar voren. Maar de rode kaart blijft natuurlijk terecht. Het valt niet goed te praten."

"Voor mij is het vooral heel ongelukkig. Sierhuis is dichterbij dan hij verwacht, maar het blijft heel onlogisch om zoiets te doen. Hij is er totaal de speler niet naar om dit soort soort acties uit te halen."

Ondanks de nederlaag staat Sparta er op plek acht (vijftien punten) nog steeds prima voor. De Rotterdammers hervatten de Eredivisie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

