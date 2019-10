Manchester United heeft Liverpool zondag het eerste puntenverlies van het Premier League-seizoen bezorgd. De kwakkelende 'Mancunians' speelden op Old Trafford door een late tegentreffer met 1-1 gelijk tegen de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Liverpool won zijn eerste acht competitiewedstrijden van dit seizoen. Met vorig seizoen meegerekend hadden 'The Reds' liefst zeventien Premier League-duels op rij gewonnen. Everton was op 3 maart de vorige ploeg die punten afpakte van Liverpool (0-0).

Het Engelse record blijft in handen van Manchester City, dat in 2017 achttien competitiezeges op rij boekte.

De ploeg van manager Jürgen Klopp is met 25 punten nog steeds de koploper, maar het gat met de nummer twee Manchester City is dit weekend verkleind van acht naar zes punten. United is met tien punten de teleurstellende nummer dertien van de Premier League.

Marcus Rashford zette Manchester United verrassend op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Invaller Lallana redt punt voor Liverpool

Marcus Rashford maakte tien minuten voor rust de openingstreffer in de Engelse topper. De spits van United tikte een mooie voorzet van Daniel James van dichtbij achter keeper Alisson Becker, die bijna 2,5 maand aan de kant had gestaan met een kuitblessure.

De videoscheidsrechter keek nog naar een mogelijke overtreding van Victor Lindelöf op Divock Origi in aanloop naar de 1-0, maar keurde de treffer goed. Een paar minuten later greep de VAR wel in bij een goal van Sadio Mané. De Liverpool-aanvaller gebruikte zijn hand bij het controleren van de bal en zag zijn doelpunt worden afgekeurd.

Liverpool, dat het door een enkelkwetsuur moest stellen zonder Mohamed Salah, speelde zeker niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar kwam in de 85e minuut wel op 1-1. Invaller Adam Lallana stond volledig vrij bij de tweede paal na een lage voorzet van linksback Andy Robertson.

Van Dijk stond de hele wedstrijd in het veld bij Liverpool. Wijnaldum werd na 82 minuten gewisseld door Klopp.

Adam Lallana viert zijn late gelijkmaker. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League