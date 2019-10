Jaap Stam baalt enorm van het nieuwe puntenverlies van Feyenoord in de Eredivisie. De Rotterdammers kwamen zondag tegen Heracles Almelo niet verder dan 1-1 en bezetten na tien speelrondes de tiende plaats op de ranglijst.

"Dat is Feyenoord-onwaardig en hebben wij te wijten aan onszelf. We hadden meer wedstrijden winnend af kunnen sluiten. Iedereen weet dat in de groep, we balen daar zelf ook enorm van", zei de 47-jarige Stam op de persconferentie, geciteerd door RTV Rijnmond.

De kampioen van 2017 kwam tegen Heracles Almelo via Jens Toornstra nog wel op voorsprong, maar na de pauze maakte Orestis Kiomourtzoglou namens de bezoekers de gelijkmaker. Feyenoord kreeg in de slotfase nog een paar enorme kansen, maar het bleef bij 1-1.

"We hebben veel kansen gehad, ondanks dat we niet speelden zoals we dat graag willen. Die kansen maken we helaas niet af, daar begin je de eerste helft al mee", vertelde Stam na afloop van het duel tegen FOX Sports. "Vervolgens worden we slordig en lijden we makkelijk balverlies, waardoor een tegenstander steeds gevaarlijk kan worden in de omschakeling."

Jaap Stam kent een moeizaam begin als trainer van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Stam: 'Elke wedstrijd is voor ons zwaar'

Stam zag dat zijn ploeg in de opbouw niet goed omging met het 4-4-2-systeem van Heracles. "Wij hebben dan een aantal opties in de opbouw. Daar zijn we uiteindelijk niet geduldig in en we verplaatsen het spel niet vaak genoeg. We wachten te lang en maken het zo een tegenstander makkelijk om ons onder druk te zetten."

Feyenoord staat een zware week te wachten met uitwedstrijden tegen Young Boys (donderdag in de Europa League) en Ajax (zondag in de Eredivisie). "Elke wedstrijd is voor ons zwaar. Wij moeten scherp, gefocust zijn en onze eigen kwaliteiten tonen om winnend uit de strijd te komen", aldus Stam.

In de Eredivisie staat Feyenoord dus tiende. De ploeg van Stam pakte pas veertien punten en wist dit seizoen slechts drie competitiewedstrijden te winnen. De achterstand op koploper Ajax is al twaalf punten.

