Steven Berghuis is zondag na het gelijke spel van Feyenoord tegen Heracles Almelo (1-1) allerminst te spreken over het spel van de Rotterdammers. De aanvaller vindt dat er nog altijd veel fouten worden gemaakt.

"Het was wederom niet goed. We hadden veel kansen, als je die maakt wordt het makkelijker en is dat goed voor het zelfvertrouwen", begon Berghuis, die zondag aanvoerder was omdat Eric Botteghin op de bank zat, zijn verhaal tegen FOX Sports.

"We doen echter nog te veel fout, de afstanden zijn te groot, dat haal je niet. Die problemen komen steeds terug", vervolgde Berghuis. "We brengen te veel man in de opbouw. Als we dan een lange bal spelen, kunnen zij niet meer aansluiten omdat het niet te belopen is."

Feyenoord kwam tegen Heracles Almelo via Jens Toornstra nog wel op voorsprong, maar na de pauze maakte Orestis Kiomourtzoglou namens de bezoekers de gelijkmaker. De ploeg van Jaap Stam kreeg in de slotfase nog een paar enorme kansen, maar het bleef bij 1-1.

De 27-jarige Berghuis kon ook zijn stempel niet op het duel drukken. "Ik was vandaag helemaal niet goed. Ik kwam niet in mijn spel en was slordig aan de bal. Na balverlies wil je drukzetten, maar dan staan we veel te ver uit elkaar. Die onderlinge samenwerking moet beter, dan maak je het jezelf ook makkelijker."

Met veertien punten uit tien wedstrijden staat Feyenoord nu op een zeer teleurstellende tiende plaats in de Eredivisie. Volgende week zondag gaat de kampioen van 2017 op bezoek bij koploper Ajax.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie