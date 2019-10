Feyenoord heeft zondag al voor de zevende keer dit seizoen averij opgelopen in de Eredivisie. De Rotterdammers speelden in De Kuip na een matige tweede helft met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo en blijven daardoor in de middenmoot staan.

Feyenoord kwam snel op voorsprong dankzij een fraai doelpunt van Jens Toornstra, maar verspeelde die marge na rust door een treffer van Orestis Kiomourtzoglou. De thuisploeg kreeg daarna nog een paar flinke kansen, maar scoorde niet meer.

Door de remise tegen nummer negen Heracles staat Feyenoord, dat in de vorige speelronde al een pijnlijke 4-2-nederlaag leed bij Fortuna Sittard, nog altijd slechts tiende met veertien punten uit tien wedstrijden. De landskampioen van 2017 won pas drie keer en heeft al twaalf punten achterstand op koploper Ajax.

Tegen Heracles hadden Marcos Senesi en Nicolai Jørgensen voor het eerst dit seizoen een basisplaats. De Argentijnse aankoop verdrong aanvoerder Eric Botteghin naar de reservebank en de Deense spits kampte lange tijd met blessureleed.

Feyenoord wacht een belangrijke week, want de ploeg van trainer Jaap Stam gaat donderdag in de groepsfase van de Europa League op bezoek bij BSC Young Boys en staat drie dagen later tegenover Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Jens Toornstra zette Feyenoord met een fraai schot op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Toornstra schiet bal vol in kruising

Feyenoord begon stroef aan de wedstrijd tegen Heracles. De thuisclub speelde in een laag tempo, maar bij de eerste kans was het direct raak. Toornstra schoot een afvallende bal van een meter of twintig kiezelhard in de kruising.

Het zorgde er niet meteen voor dat Feyenoord vrijer ging voetballen. Het elftal kreeg via Jørgensen (gekruld schot hoog over) en Luis Sinisterra (schuiver recht op doelman Janis Blaswich) binnen het half uur wat aardige mogelijkheden, maar de echte overtuiging ontbrak.

Heracles kon daardoor ook af en toe aanvallen en was zelfs een keer heel dicht bij de gelijkmaker. Dabney dos Santos, de vervanger van de geblesseerde Silvester van der Water, kreeg de bal na een steekpass van Lennart Czyborra niet langs keeper Kenneth Vermeer.

Orestis Kiomourtzoglou tekende voor de gelijkmaker namens Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord mist veel kansen in slotfase eerste helft

Feyenoord drong in de slotfase van de eerste helft aan en dat had tot 2-0 moeten leiden, maar Sinisterra miste twee vrije schietkansen en Steven Berghuis - aanvoerder bij afwezigheid van Botteghin - raakte de bal vlak voor Blaswich verkeerd.

Heracles zorgde in de tweede helft voor meer problemen bij Feyenoord. De bezoekers waren in eerste instantie te slordig in de eindfase, maar na ruim een uur viel de verrassende gelijkmaker alsnog.

Kiomourtzoglou wurmde zich in het strafschopgebied langs drie verdedigers van Feyenoord en zette vervolgens Vermeer met een rollertje op het verkeerde been. Feyenoord moest weer opnieuw beginnen en het gemor in De Kuip nam toe.

Feyenoord was in de slotfase nog een paar keer dicht bij 2-1, maar de inzet van Ridgeciano Haps werd zeer knap van de lijn gehaald door Czyborra en bij een inzet van invaller Luciano Narsingh greep Heraclied Mats Knoester eveneens op het laatste moment in. Door de nieuwe domper zal de druk op Feyenoord en trainer Stam verder toenemen.

