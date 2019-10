Trainer Leonid Slutsky blijft onbewogen onder de beste seizoenstart ooit van Vitesse in de Eredivisie. De ploeg van de Rus pakte 23 punten in de eerste tien wedstrijden.

De 0-4-overwinning op VVV-Venlo betekende zaterdag dat een record uit het seizoen 2000/2001 werd verbeterd. Destijds werden onder coach Ronald Koeman 22 punten gepakt.

"Om eerlijk te zijn, ben ik niet bezig met records. Er verandert voor mij weinig, want ik kijk altijd alleen naar ons niveau en naar wat er beter kan", aldus Slutsky tegen FOX Sports.

De coach was vooral opgelucht dat zijn ploeg won in Venlo. "Ik was een beetje bang voor deze wedstrijd, want na de vorige interlandperiode verloren we met 5-0 bij PSV", zei de Rus.

"We hebben na zo'n periode eigenlijk wat meer tijd nodig, want we hebben zes internationals en iedereen was donderdag pas terug. We hadden niet echt tijd om samen te trainen, maar uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen van VVV."

Leonid Slutsky na de 0-4-overwinning met Vitesse in Venlo. (Foto: Pro Shots)

'We weten wat we moeten doen'

Bryan Linssen, die tegen VVV de eerste twee doelpunten maakte, was het met Slutsky eens dat Vitesse vaak ondermaats speelt. Toch merkt de aanvoerder dat er ook veel klopt bij de Arnhemmers.

"We domineren geen hele wedstrijden en spelen niet altijd goed, maar het belangrijkste is dat we weten wat we moeten doen. Dat doen we gewoon heel erg goed. We vertrouwen en helpen elkaar."

De volgende wedstrijd van Vitesse is zaterdag, wanneer ADO Den Haag naar de GelreDome komt. Het duel begint om 19.45 uur.

Voor de winterstop wachten ook nog FC Emmen (uit), FC Groningen (thuis), Sparta Rotterdam (uit), sc Heerenveen (uit), Feyenoord (thuis), FC Twente (uit) en opnieuw VVV (thuis).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie