Feyenoord-Heracles Almelo ·

39' Hoe is het mogelijk dat Feyenoord in deze minuut niet de voorsprong verdubbelt? Eerst wordt een inzet van Sinisterra gestuit door de voeten van Blaswich, een paar seconden later maait Berghuis wild voorlangs nadat de bal blijft hangen en weer een poosje later schiet Sinisterra in alle vrijheid hoog over. Het zou niet de eerste keer zijn dit seizoen dat dit soort missers Feyenoord later in de wedstrijd opbreken.