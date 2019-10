De spelers van Ajax waren zaterdag behoorlijk kritisch op elkaar na de uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk. De Amsterdammers speelden zeer matig in het Mandemakers Stadion en ontsnapten aan puntenverlies (1-2).

"Ik ben erg opgelucht. Dit was een van onze slechtste wedstrijden van de afgelopen twee jaar. We zijn heel goed weggekomen. Laat duidelijk zijn dat het veel beter moet en kan", zei Daley Blind.

"Dit was wel een beetje 'Lucky Ajax'", erkende Joël Veltman zuchtend. "Hoe die kans van Maatsen (Darren, red.) op het einde er niet inging ... Mijn god. Het dubbeltje viel vandaag duidelijk onze kant op. Dat is ook weleens lekker."

Ajax had de zege te danken aan een doelpunt van Quincy Promes (2-1) een kwartier voor tijd. De ploeg van trainer Erik ten Hag had daarna het geluk dat Darren Maatsen de bal vlak voor tijd in vrijstaande positie van dichtbij niet in het doel kreeg voor de verdiende 2-2.

Ajax mocht niet mopperen dat het bij één tegendoelpunt bleef tegen RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

'Je wil niet weten wat er is gezegd in de kleedkamer'

Het spel van Ajax was met name voor rust van een bedenkelijk niveau. De bezoekers werden op alle fronten afgetroefd door een fel spelend RKC, dat verzuimde het veldoverwicht om te zetten in doelpunten.

"We stonden gewoon niet goed", analyseerde Blind. "We waren op organisatorisch gebied helemaal niet scherp. We wonnen geen enkele tweede bal. Het klopte allemaal van geen kant. RKC deed het wel heel erg goed, maar maakte gelukkig de kansen niet af."

"Je wil niet weten wat er halverwege is gezegd in de kleedkamer", aldus Promes. "Het ging er even hard aan toe. Zowel de trainer als de spelers lieten van zich horen. We hebben elkaar even wakker geschud. Dat is alleen maar goed, dat maakt ons sterker."

De spelers van Ajax vieren de 1-0 van Dusan Tadic tegen RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

'We moeten heel goed in de spiegel kijken'

Ajax kan al snel revanche nemen voor het optreden tegen RKC. De hoofdstedelingen komen woensdag alweer in eigen huis in actie tegen Chelsea (aftrap om 18.55 uur) en kunnen dan een grote stap zetten naar een plek in de knock-outfase van de Champions League.

"Het is wel heerlijk dat je deze afschuwelijk slechte wedstrijd winnend afsluit. Dit soort dagen heb je er soms tussen zitten en dan moet je ervoor zorgen dat je wint. Een beetje zand in de ogen van Chelsea strooien. Als zij met minder schik onze kant op komen, dan hebben we onze missie volbracht vandaag", lachte Blind.

"We moeten wel heel goed in de spiegel kijken", benadrukte Promes. "We moeten de volgende keer echt veel beter aan de wedstrijd beginnen. Dit was namelijk niet de eerste keer dit seizoen dat we zo slap startten. Hier moeten we dus van leren. Dit mag ons nooit weer overkomen."

Ajax verstevigde zaterdag wel de koppositie, omdat naaste achtervolger PSV met negen man (Nick Viergever en Jorrit Hendrix kregen een rode kaart) hard onderuitging bij FC Utrecht (3-0). De landskampioen heeft nu drie punten meer en een beter doelsaldo dan de Eindhovenaren.

