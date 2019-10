Frank de Boer is zaterdag mat Altanta United goed begonnen aan de play-offs van de Amerikaans MLS. De Nederlandse coach zag zijn ploeg met 1-0 winnen van New England Revolution en bereikte zo de kwartfinales van de Eastern Conference.

Door de zege blijft titelverdediger Atlanta in de race voor het landskampioenschap. In de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) wacht in de kwartfinales van de play-offs een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Philadelphia Union en de New York Red Bulls.

Atlanta genoot tegen New England een thuisvoordeel omdat het op een hogere positie was geëindigd in de Eastern Conference. Ondanks dat had Atlanta het geruime tijd moeilijk met de formatie uit Foxborough.

Franco Escobar zorgde in de zeventigste minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De vleugelverdediger stoomde op via de rechterflank en schoot hard raak.

Na die treffer had Atlanta weinig meer te duchten van de bezoekers uit Massachusetts. De thuisploeg kwam op een kopbal van Diego Fagundez na - de aanvaller kopte in blessuretijd nipt over - niet meer in de problemen en speelde het duel op professionele wijze uit.

De play-offs in de MLS gaan iedere ronde over slechts één duel. Voor New England is het seizoen dus voorbij.