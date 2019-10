Ajax is zaterdag ontsnapt aan puntenverlies in de Eredivisie. De koploper won na een matig optreden nipt met 1-2 van hekkensluiter RKC Waalwijk door een laat doelpunt van Quincy Promes.

Ajax kwam vlak na rust op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Dusan Tadic, waarna RKC niet eens onverdiend gelijkmaakte via Saïd Bakari, maar in de 75e minuut schoot Promes de Amsterdammers alsnog in veilige haven.

Daardoor heeft Ajax aan kop van de ranglijst drie punten voorsprong op naaste achtervolger PSV, maar de Eindhovenaren komen later op zaterdag nog in actie op bezoek bij FC Utrecht en kunnen het gat dan dus weer dichten.

Ajax wacht een belangrijke week. De ploeg van trainer Erik ten Hag vervolgt woensdag de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Chelsea, waarna ze volgende week zondag de Klassieker spelen thuis tegen Feyenoord.

Quincy Promes maakte het winnende doelpunt in Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

Ajax speelt zeer zwakke eerste helft

Met Noussair Mazraoui op de plek van de geschorste linksback Nicolás Tagliafico en Klaas-Jan Huntelaar in de spits speelde Ajax een zeer zwakke eerste helft. De bezoekers lieten zich met grote regelmaat aftroeven door het wel fel spelende RKC.

Ajax ontsnapte al in de vierde minuut aan een achterstand. Clint Leemans raakte uit een vrije trap van zo'n twintig meter de onderkant van de lat, waarna de bal tot twee keer toe met kunst- en vliegwerk werd weggewerkt door de Amsterdamse defensie.

Het zorgde er niet voor dat Ajax werd wakker geschud. Hakim Ziyech (kopbal voorlangs) en Promes (kopbal recht op Etienne Vaessen) stichtten weliswaar gevaar, maar de beste kansen waren toch echt voor RKC.

Dat had ook voor rust in de 1-0 moeten resulteren, maar de thuisclub was onzorgvuldig in de afronding. Stijn Spierings schoot vanaf de rand van het strafschopgebied wild naast en Stanley Elbers mikte in vrijstaande positie recht in de handen van André Onana.

Saïd Bakari bracht RKC in de tweede helft op gelijke hoogte. (Foto: Pro Shots)

Ajax start stuk beter aan tweede helft

Ajax startte een stuk beter aan de tweede helft en dat leverde vrijwel meteen de voorsprong op. Tadic tikte de bal bij de tweede paal simpel binnen na een uitstekende voorzet van de mee opgekomen Sergiño Dest.

Daarna bleef Ajax bij de les en had het ook al snel de score moeten verdubbelen. Huntelaar en Tadic treuzelden te lang in het vijandelijke strafschopgebied en Promes zag zijn inzet met de nodige moeite gekeerd worden door Vaessen.

Ajax kreeg na ruim een uur de rekening gepresenteerd voor die missers met de gelijkmaker. Bakari kreeg de bal na een schot van Spierings wat gelukkig voor zijn voeten, maar troefde daarna wel knap Joël Veltman en Onana af.

Een winnende treffer leek er in de slotfase niet meer in te zitten voor Ajax, maar Promes was met een pegel via de onderkant van de lat alsnog verantwoordelijk voor de 1-2, waarna invaller Darren Maatsen nog een gigantische kans liet liggen op de 2-2.

De wedstrijd werd in de tweede helft tijdelijk verstoord door vuurwerk in het uitvak en buiten het stadion. (Foto: Pro Shots)

