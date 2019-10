AZ heeft zaterdagavond verrassend de tweede nederlaag van dit Eredivisie-seizoen geleden. De Alkmaarders gingen in het Cars Jeans Stadion met 2-4 onderuit tegen sc Heerenveen.

Halverwege leidde Heerenveen al met 1-3, mede dankzij een vroege goal van verdediger Sven Botman. Ron Vlaar maakte namens AZ gelijk en daarna scoorden Rodney Kongolo en Jens Odgaard voor de bezoekers.

In de tweede helft verkleinde Calvin Stengs de achterstand tot 2-3, maar verder kwam AZ niet. Sterker, door een eigen doelpunt van Teun Koopmeiners werd het zelfs nog 2-4.

Door de nederlaag loopt de achterstand van AZ op koploper Ajax op tot zes punten. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond moeizaam met 1-2 bij RKC Waalwijk. Heerenveen staat met zestien punten uit tien wedstrijden in de middenmoot.

Donderdag kan AZ zich al herstellen van de nederlaag tegen de Friezen. De ploeg van trainer Arne Slot speelt dan in de groepsfase van de Europa League uit tegen het Kazachse Astana.

Vreugde bij Heerenveen na de goal van Rodney Kongolo. (Foto Pro Shots)

Aantal tegengoals AZ verdubbeld

AZ kan tegen Astana weer beschikken over Myron Boadu, die tegen Heerenveen geschorst was. Met Ferdy Druijff in de spits was de Alkmaarse club aanvallend minder krachtig, maar opvallender waren de vier tegendoelpunten. In de negen eerdere wedstrijden kreeg AZ in totaal maar vier goals tegen.

Al na zeven minuten was het voor het eerst raak voor Heerenveen in Den Haag. Ajax-huurling Botman kopte een corner van Joey Veerman binnen (0-1). De 1-1 van AZ was een soortgelijke goal. De corner was van Koopmeiners en Vlaar werkte de bal met zijn hoofd binnen.

AZ kreeg vervolgens kansen op een voorsprong, maar halverwege leidden de bezoekers met 1-3. Na 36 minuten maakte Rodney Kongolo de 1-2 met een laag en geplaatst schot en in de extra tijd was het weer raak voor de Friezen. Odgaard tikte bij de tweede paal binnen.

Calvin Stengs maakte de tweede goal van AZ. (Foto: Pro Shtos)

Koopmeiners in de fout

Met een marge van twee stond AZ na rust voor een zware opgave, maar door een snelle goal van Stengs mochten de Alkmaarse supporters weer hopen. De aanvaller van Jong Oranje schoot vanaf de rechterkant binnen. Heerenveen-doelman Warner Hahn raakte de bal, maar die rolde alsnog over de lijn (2-3).

Een kwartier later liep Heerenveen toch weer uit en dat mocht Koopmeiners zich aanrekenen. De captain kon redding brengen bij een inzet van Kongolo, maar hij raakte bal verkeerd waardoor het een eigen doelpunt werd (2-4).

Door de 2-4 was de wedstrijd zo goed als beslist. Het werd niet echt meer spannend in Den Haag, waar AZ voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd verloor.

