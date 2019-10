Tottenham Hotspur is er zaterdag opnieuw niet in geslaagd te winnen in de Premier League. De Londenaren kwamen thuis tegen hekkensluiter Watford niet verder dan 1-1. Manchester City en Chelsea boekten wel een zege. De 'Blues' kenden met een 1-0-zege op Newcastle een redelijke generale voor de Champions League-wedstrijd woensdag tegen Ajax.

Watford leek in het Tottenham Hotspur Stadium zelfs op weg naar de eerste zege van dit seizoen. Op aangeven van Daryl Janmaat zette de Fransman Abdoulaye Doucouré de ploeg van trainer Quique Sánchez Flores al na zes minuten op een 1-0-voorsprong en die stand bleef lang op het scorebord staan.

Pas in de 86e minuut maakte Dele Alli gelijk en daarbij bleef het, waardoor Tottenham al bijna een maand niet gewonnen heeft. De Champions League-finalist van vorig seizoen staat met twaalf punten uit negen wedstrijden in de middenmoot.

Bovendien werd Tottenham in de League Cup al uitgeschakeld door League Two-club Colchester United en is het nog zonder zege in Europa.

Gabriel Jesus opende de score voor Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Manchester City al voor rust langs Crystal Palace

Manchester City kwam wel tot winst op bezoek bij Crystal Palace: 0-2. Gabriel Jesus en David Silva maakten aan het einde van de eerste helft in een tijdsbestek van drie minuten de doelpunten op Selhurst Park. Bij Crystal Palace deed Patrick van Aanholt de hele wedstrijd mee en bleef Jaïro Riedewald op de bank.

Door de overwinning blijft City tweede met negentien punten. De ploeg van coach Josep Guardiola heeft vijf punten achterstand op koploper Liverpool, die zondag op Old Trafford nog de topper tegen Manchester United speelt.

Leicester City was zaterdag thuis met 2-1 te sterk voor Burnley. De verrassende kampioen van het seizoen 2015/2016 staat daardoor nu achter Liverpool en City op de derde plaats, al gaat Arsenal maandag nog op bezoek bij Sheffield United.

Middenmoter Burnley kwam bij Leicester nog wel op een 0-1-voorsprong door een goal van de Nieuw-Zeelander Chris Wood, waarna Jamie Vardy aan het einde van de eerste helft voor een 1-1-ruststand tekende. Belgisch international Youri Tielemans maakte in de 74e minuut de winnende treffer voor Leicester.

Bij Leicester City-Burnley was een minuut stilte voor Vichai Srivaddhanaprabha, de Leicester-eigenaar die een jaar geleden verongelukte. (Foto: Pro Shots)

Chelsea boekt nipte thuiszege op Newcastle

Chelsea kende met een 1-0-zege op Newcastle United een redelijke generale voor de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Ajax. Marcos Alonso maakte zeventien minuten voor tijd de enige goal op Stamford Bridge. Bij laagvlieger Newcastle maakte Jetro Willems de negentig minuten vol.

Tegenvaller voor Chelsea, dat met evenveel punten als Leicester vierde staat, was dat middenvelder Ross Barkley na 43 minuten geblesseerd uitviel. De Engels international is een twijfelgeval voor het treffen met Ajax woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

Davy Pröpper, die hersteld is van zijn blessure, verloor met Brighton & Hove Albion met 2-1 van Aston Villa. De middenvelder miste de interlands van Oranje tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland, maar had op Villa Park wel meteen een basisplaats en speelde de hele wedstrijd. Bij de Aston Villa mocht Anwar El Ghazi starten.

Via een kopbal van Adam Webster kwam Brighton verrassend met 1-0 voor, waarna Jack Grealish op slag van rust 1-1 maakte namens Aston Villa. Brighton stond op het moment van de gelijkmaker al met een man minder op het veld na twee keer geel en dus rood voor de Australiër Aaron Mooy.

Met tien tegen elf hield Brighton in de tweede helft lang stand. In de vierde minuut van de extra tijd bezorgde Matt Tagett middenmoter Aston Villa toch nog drie punten.

Dolle vreugde bij Aston Villa na de late 2-1 tegen Brighton & Hove Albion. (Foto: Pro Shots)

Everton wint van West Ham United

Everton was zaterdag thuis met 2-0 te sterk voor West Ham United. De Braziliaan Bernard en de IJslander Gylfi Sigurdsson waren trefzeker voor de club die tot dusver een matig seizoen kent en dertiende staat.

Het Bournemouth van Nathan Aké speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Norwich City, waar Tim Krul de keeper is, en Wolverhampton Wanderers tegen Southampton eindigde in 1-1.

Danny Ings scoorde de 0-1 voor Southampton en de Mexicaan Raúl Jiménez maakte namens de thuisploeg gelijk.

