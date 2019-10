Ajax begint zaterdag met Noussair Mazraoui, Sergino Dest en Klaas-Jan Huntelaar in de basis aan de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers kunnen niet beschikken over de geschorste Nicolás Tagliafico.

Het is nog niet bekend wie de rechtsback- en linksbackpositie gaan invullen, maar de verwachting is dat Mazraoui op rechts staat en Dest naar links verhuist, waar hij in de voorbereiding al een paar keer heeft gespeeld.

Huntelaar fungeert net als in de vorige wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2-zege) als spits met Hakim Ziyech en Dusan Tadic naast zich op de flanken, waardoor David Neres opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de reservebank.

Trainer Erik ten Hag kiest net als tegen ADO voor een aanvallend middenveld met daarop Lisandro Martínez, Donny van de Beek en Quincy Promes, waardoor Edson Alvarez wederom buiten de eerste elf valt.

Lindhout scheidsrechter in Waalwijk

Ajax gaat samen met PSV na negen speelrondes aan kop in de Eredivisie. De hoofdstedelingen houden de Eindhovenaren, die later op zaterdag op bezoek gaan bij FC Utrecht, op basis van het doelsaldo onder zich.

RKC Waalwijk staat troosteloos onderaan. De promovendus pakte tot dusver slechts één punt (3-3-gelijkspel tegen FC Twente) en heeft al vijf punten achterstand op nummer zeventien en voorlaatst Fortuna Sittard.

RKC Waalwijk-Ajax begint zaterdag om 18.30 uur in het uitverkochte Mandemakers Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Rob Dieperink fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter (VAR).

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Mulder, Delcroix, Bakari; Rienstra, Leemans, Tahiri; Spierings, Vente, Elbers.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Dest; Martinez, Van de Beek, Promes; Ziyech, Huntelaar, Tadic.

