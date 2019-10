Jasper Cillessen heeft zaterdag met Valencia een punt gepakt bij Atlético Madrid (1-1). Marten de Roon veroorzaakte bij Atalanta in blessuretijd een strafschop tegen Lazio en verspeelde mede daardoor een 0-3-voorsprong.

Cillessen kreeg na ruim een half uur de kans om zich te onderscheiden in Estadio Wanda Metropolitano, toen Atlético mocht aanleggen voor een strafschop. Diego Costa stuurde de eerste doelman van Oranje echter de verkeerde hoek in en opende de score.

Valencia was via Denis Cheryshev al dicht bij de gelijkmaker geweest – de Rus schoot kort na rust snoeihard tegen de lat – toen het in de tachtigste minuut wél raak was via Dani Parejo. De Spaans international krulde een vrije trap van zo’n twintig meter op fraaie wijze in de kruising en zorgde zo voor de gelijkmaker.

Atlético staat met zestien punten uit negen duels op de vierde plaats in La Liga. Valencia bezet de zesde plek.

Real Madrid speelt later op zaterdag (20.45 uur) een uitwedstrijd tegen Real Mallorca en kan bij winst de koppositie veroveren. Om 18.30 uur staat in La Liga ook nog het duel tussen Getafe en Leganés op het programma.

Barcelona boekte een eenvoudige uitzege bij Eibar. (Foto: Pro Shots)

Barça wint simpel van Eibar

Eerder op zaterdag boekte Frenkie de Jong met FC Barcelona een simpele zege bij Eibar: 0-3.

Barcelona kwam binnen een kwartier al op voorsprong in het Estadio Municipal de Ipurúa dankzij Antoine Griezmann. De Franse aanvaller werd door Clement Lenglet de diepte ingestuurd en schoot via de binnenkant van de paal raak.

Kort na rust verdubbelde Lionel Messi de score. De Argentijn was het eindstation van een fraaie aanval en schoot van dichtbij raak. Tien minuten later maakte Luis Suárez er op aangeven van Messi ook nog 0-3 van.

Dankzij de zege veroverde Barcelona ten koste van Real Madrid de koppositie, maar de Madrilenen kunnen later op zaterdag bij winst in Mallorca dus nog wel langszij komen.

Hans Hateboer verspeelde met Atalanta een 0-3-voorsprong tegen Lazio. (Foto: Getty Images)

Hateboer en De Roon verspelen 0-3-voorsprong

In de Serie A verspeelden Hans Hateboer en invaller Marten de Roon met Atalanta op bezoek bij Lazio een 0-3-voorsprong. Mede dankzij twee benutte strafschoppen van Ciro Immobile pakte de thuisploeg toch nog een punt: 3-3. De laatste penalty diep in blessuretijd werd veroorzaakt door De Roon.

Atalanta leek door twee treffers van Luis Muriel en een doelpunt van Alejandro Gómez nog voor rust zeker te zijn van de zege. Halverwege de tweede helft werd de inhaalrace ingezet door Immobile waarna Joaquín Correa een minuut later voor de 2-3 zorgde.

De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini was minuten verwijderd van de zege toen het toch nog misging. De Roon haalde Immobile onderuit waarna de Italiaanse spits zelf de strafschop raak schoot.

Atalanta was bij een zege op gelijke hoogte gekomen met koploper Juventus. 'I Nerazzurri' blijft nu echter steken op de derde plaats. Juventus speelt later op zaterdag (20.45 uur) een thuiswedstrijd tegen Bologna.

Lyon verspeelt punten zonder Depay

Zonder Memphis Depay slaagde Olympique Lyon er niet in om thuis te winnen van Dijon. In het Groupama Stadium werd er aan beide kanten niet gescoord.

Memphis is nog herstellende van een bovenbeenblessure en miste ook al de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Wit-Rusland. Kenny Tete stond wél de volledige wedstrijd binnen de lijnen bij de club, die op een teleurstellende veertiende plaats in de Ligue 1 staat.

Olympique Lyon speelt komende woensdag in de Champions League een uitwedstrijd tegen Benfica. Het is nog onduidelijk of Memphis dan wel in actie kan komen.