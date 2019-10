Matthijs de Ligt heeft zaterdag met Juventus de vijfde overwinning op rij geboekt in de Serie A. 'De Oude Dame' was met 2-1 te sterk voor Bologna. In Spanje leed Real Madrid op bezoek bij Real Mallorca de eerste competitienederlaag van het seizoen: 1-0.

Cristiano Ronaldo opende na negentien minuten met een schot in de korte hoek de score voor Juventus tegen Bologna. Na een klein half uur bracht Danilo de bezoekers langszij, waarna Miralem Pjanic de regerend landskampioen vroeg in de tweede helft de winst bezorgde.

De Ligt maakte de negentig minuten vol bij Juventus, dat met 22 punten uit acht wedstrijden aan kop gaat. De formatie van coach Maurizio Sarri heeft vier punten voorsprong op nummer twee Internazionale, die zondag nog op bezoek gaat bij Sassuolo.

Eerder op zaterdag verspeelden Hans Hateboer en invaller Marten de Roon met Atalanta een 0-3-voorsprong bij Lazio. Mede dankzij twee benutte strafschoppen van Ciro Immobile pakte de thuisploeg toch nog een punt: 3-3. De laatste penalty diep in blessuretijd werd veroorzaakt door De Roon.

Atalanta leek door twee treffers van Luis Muriel en een doelpunt van Alejandro Gómez nog voor rust zeker te zijn van de zege. In de tweede helft sleepte Lazio via de twee strafschoppen van Immobile en een goal van Joaquín Correa er een punt uit.

Atalanta blijft derde en heeft nu vijf punten achterstand op Juventus. Nummer vier Napoli won dankzij twee doelpunten van oud-Ajacied Arek Milik met 2-0 van Hellas Verona en staat zes punten achter op de koploper.

Real raakt koppositie kwijt aan Barcelona

In La Liga ging Real Madrid onderuit bij laagvlieger Real Mallorca door een vroege goal van Lago Júnior. De Ivoriaan krulde de bal in de zevende minuut in de rechterhoek. Een kwartier voor tijd kwam 'De Koninklijke' bovendien met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Álvaro Odriozola.

Real liet voor de vierde keer dit seizoen punten liggen en raakte door de nederlaag de koppositie kwijt aan aartsrivaal FC Barcelona. De Madrilenen bezetten nu met achttien punten de tweede plek op de ranglijst en hebben één punt achterstand op de Catalanen.

Barcelona boekte eerder op zaterdag een simpele zege bij Eibar: 0-3. Antoine Griezmann opende binnen een kwartier de score, Lionel Messi verdubbelde de voorsprong kort na rust en Luis Suárez bepaalde tien minuten later de eindstand.

In Estadio Wanda Metropolitano pakte Jasper Cillessen met Valencia een punt op bezoek bij Atlético Madrid: 1-1. De Oranje-international kreeg de kans om zich te onderscheiden toen Diego Costa voor rust mocht aanleggen vanaf elf meter, maar hij kon de penalty niet keren. Tien minuten voor tijd tekende Dani Parejo voor de gelijkmaker.

Atlético staat met zestien punten uit negen duels achter het verrassende Granada op de vierde plaats in La Liga. Valencia neemt de zevende plek in.

Lyon verspeelt punten zonder Depay

In Frankrijk slaagde Olympique Lyon er zonder de geblesseerde Memphis Depay niet in om thuis te winnen van Dijon. In het Groupama Stadium werd er aan beide kanten niet gescoord.

Memphis is nog herstellende van een bovenbeenblessure en miste ook al de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Wit-Rusland. Kenny Tete stond wél de volledige wedstrijd binnen de lijnen bij de club, die op een teleurstellende veertiende plaats in de Ligue 1 staat.

Olympique Lyon speelt komende woensdag in de Champions League een uitwedstrijd tegen Benfica. Het is nog onduidelijk of Memphis dan wel in actie kan komen.

