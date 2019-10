Luuk de Jong was vorige week de redder van het Nederlands elftal, maar bij zijn club Sevilla wacht hij nog op zijn eerste officiële doelpunt. Voormalig Sevilla-speler Hedwiges Maduro en de Spaanse journalist Nacho Liaño over de situatie van de 29-jarige spits.

De Jong kende begin juli geen twijfels bij zijn presentatie als speler van Sevilla. Hij voelde dat hij na vijf doorgaans succesvolle seizoenen (112 doelpunten in 204 wedstrijden) bij PSV veel verder was dan tijdens zijn twee mislukte avonturen in het buitenland bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United. De derde keer moest het raak zijn.

Vooralsnog kan De Jong echter ook bij Sevilla niet overtuigen. Hij scoorde in de voorbereiding weliswaar fraai in zijn eerste oefenwedstrijd, maar staat nog droog in de competitie. De drie opgelegde kansen die hij twee weken geleden miste in Camp Nou tegen FC Barcelona (4-0-nederlaag) vormden een dieptepunt.

"De Jong krijgt straks het stempel dat hij niet goed genoeg is voor het buitenland", zegt Maduro, die tussen 2012 en 2014 het shirt van Sevilla droeg. "Maar het klopt wel dat hij verder is dan in zijn tijd in Duitsland en Engeland. Hij is volwassener geworden en beter in kiezen van zijn positie voor het doel. Dat ben je niet in één keer verleerd. Hij moet zich pas zorgen maken als hij geen kansen meer krijgt."

"Het is nu vooral een mentale kwestie voor De Jong", denkt Liaño, die Sevilla namens de lokale krant ABC Sevilla volgt. "Hij is het gewend om altijd op het scorebord te staan en dan is het zeker voor een spits moeilijk als de doelpunten uitblijven. Hij moet even een drempel over. Hij speelt echt niet slecht. Hij is bij bijna elke aanval betrokken. Dus in dat opzicht is hij zeker belangrijk voor het team."

Luuk de Jong samen met Frenkie de Jong tijdens FC Barcelona-Sevilla. (Foto: Pro Shots)

'Die hebben geen idee wat omschakeling qua cultuur met je doet'

De Jong geniet dan ook nog altijd het vertrouwen binnen Sevilla. Zo zei trainer Julen Lopetegui na het debacle tegen FC Barcelona dat De Jong ook heel veel dingen goed had gedaan en riep technisch directeur Monchi dat als hij terug in de tijd kon reizen, hij De Jong opnieuw zou hebben gecontracteerd.

De Nederlander zelf blijft rustig onder de situatie, benadrukte hij vorige week tijdens de interlandperiode meermaals. Hij laat zich niet meer gek maken, zoals wel gebeurde toen hij bij Borussia Mönchengladbach en Newcastle United nauwelijks scoorde en de kritiek van buitenaf toenam.

"De mensen in Nederland onderschatten zijn overstap", vindt Maduro. "Die hebben geen idee wat de omschakeling qua cultuur met een voetballer kan doen. Je hele ritme gaat over de kop. Waar je hier in Nederland misschien gewend bent om tegen 19.00 uur te gaan eten, begin je in Spanje om die tijd met trainen en eet je pas om 22.00 uur. En daarnaast reis je soms nog drie of vier keer per week. Dat is een aanslag op je lichaam."

"Het is natuurlijk wel zo dat geduld in de voetballerij tegenwoordig een zeldzaam goed is", aldus Liaño. "Dat is bij de supporters van Sevilla niet anders. Maar zij zien ook dat De Jong ontzettend hard werkt en dan nemen ze hem nog weinig kwalijk. Zolang je maar alles geeft voor de club. Aan de andere kant heeft hij met onder anderen Javier Hernández wel stevige concurrentie, dus Lopetegui moet een keer een keuze maken."

Luuk de Jong loopt juichend weg na zijn doelpunt voor het Nederlands elftal tegen Noord-Ierland. (Foto: Pro Shots)

'Lekker voor hem dat hij zo'n belangrijk doelpunt heeft gemaakt'

De Jong was onlangs wel enorm van waarde voor het Nederlands elftal. Hij was in de kwalificatiewedstrijd in Rotterdam tegen directe concurrent Noord-Ierland (3-1-zege) in de extra tijd verantwoordelijk voor de bevrijdende 2-1, waardoor Oranje een grote stap zette naar het EK van volgend jaar.

"Het is lekker voor hem dat hij zo'n belangrijk doelpunt heeft gemaakt", vertelt Maduro. "Dat goede gevoel heeft hij meegenomen naar Sevilla. Als die eerste er eenmaal in zit, dan komen de doelpunten vanzelf. Het is moeilijk om het zo vroeg in het seizoen aan te geven, maar ik denk dat hij het wel gaat redden bij Sevilla."

"Ik heb geen glazen bol, maar de perceptie in de Spaanse media is dat De Jong gewoon een goede speler is die ontstrest moet worden met een eerste doelpunt", besluit Liaño. "Ik verwacht dat dit een kwestie van tijd is. Er hebben hier in het verleden behoorlijk wat spelers gespeeld die veel minder kwaliteiten hadden dan De Jong."

Sevilla vervolgt de competitie zondag om 22.00 uur met een thuiswedstrijd tegen middenmoter Levante. De Andalusiërs staan op de achtste plaats in La Liga met dertien punten uit acht wedstrijden. Dat zijn zes punten minder dan koploper FC Barcelona, die zaterdag eenvoudig met 0-3 won op bezoek bij Eibar.

