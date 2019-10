Josep Guardiola heeft zich negatief uitgelaten over het speelschema van Manchester City na de Kerstdagen. De regerend landskampioen speelt eind december twee wedstrijden binnen 48 uur, tot ontevredenheid van de Spanjaard.

Manchester City wacht op 27 december om 20.45 uur eerst een uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Waar de meeste clubs in die week van twee volle rustdagen genieten, komen de 'Citizens' op 29 december om 19.00 uur in actie tegen Sheffield United.

"Ga na de wedstrijd tegen Wolverhampton naar huis, open de koelkast en blijf daar twee dagen inzitten. Ik zie jullie dan wel weer in het Etihad Stadium. Ik maak geen grap", zei Guardiola op zijn persconferentie, waarna hij de vraag kreeg of hij zijn spelers in zo'n korte tijd wel kan voorbereiden op de tweede wedstrijd.

"Als ik de koelkast openmaak om eieren te pakken voor een omelet zal ik misschien met mijn spelers praten. In alle andere gevallen niet. Ik maak me zorgen om mijn spelers, maar de autoriteiten en de televisiemaatschappijen houden zich daar helemaal niet mee bezig."

Josep Guardiola snapt niets van het speelschema van City. (Foto: Getty Images)

Guardiola weigert te klagen

Het is bepaald niet de eerste keer dat een Premier League-coach zich beklaagt over het drukke speelschema in december. Guardiola erkent dat het overvolle programma in Engeland een terugkerend thema is.

"Dit gebeurde al in mijn eerste seizoen hier, toen we volgens mij 31 december op Anfield tegen Liverpool speelden en op 2 januari Burnley ontvingen", blikte de City-coach terug op het seizoen 2016/2017. "Het is dus niet de eerste keer. We zijn er eerder goed mee omgegaan en dat moeten we nu ook weer zien te doen."

"Het heeft geen zin om te klagen of om de bazen in de Premier League te bellen. dat hebben we nooit gedaan, anders hadden we ook nooit vier prijzen in één seizoen kunnen pakken. We zullen het gewoon accepteren en er hopelijk sterker door worden."

Manchester City kende een teleurstellend begin van het seizoen. De regerend landskampioen won 'slechts' vijf van de eerste acht wedstrijden en staat nu al acht punten achter op het nog ongeslagen Liverpool. City vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Crystal Palace (aftrap 18.30 uur).

