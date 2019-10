Issa Kallon verbaasde vrijdagavond alle aanwezige toeschouwers in Leeuwarden door namens SC Cambuur vier keer te scoren in de wedstrijd tegen TOP Oss (5-1). De 23-jarige aanvaller, die tot dit duel bijna twee jaar geen competitiedoelpunt had gemaakt, is blij dat hij zijn criticasters eindelijk de mond weet te snoeren.

"Dit was echt een geweldige avond", zei uitblinker Kallon na het duel tegen FOX Sports. "Voor mij is het heel speciaal omdat ik al zo lang niet gescoord had. Als je dan opeens in een wedstrijd vier doelpunten maakt, is dat natuurlijk heel mooi. Ik kan me niet eens de laatste keer herinneren dat ik een competitietreffer maakte."

Kallon tekende na tien minuten voor de 1-0, maar kwam na rust pas echt los. De oud-speler van FC Utrecht vergrootte vlak na rust de marge naar drie - Robert Mühren maakte aan het einde van de eerste helft de 2-0 - en in de laatste twintig minuten maakte Kallon zijn uitstekende optreden compleet met nog eens twee treffers.

Het was de eerste keer sinds 15 december 2017 (thuis tegen FC Dordrecht) dat Kallon weer eens een doelpunt in competitieverband maakte. Hij speelde vorig seizoen liefst 26 competitieduels voor Cambuur en was met zeven assists belangrijk voor de ploeg uit Leeuwarden, maar die gewenste treffer bleef uit.

"Ik had duidelijk wat in te halen", erkende Kallon, die in de zomer 2017 een driejarig contract bij Cambuur tekende. "Ik wist dat mijn rendement omhoog moest. Er is heel veel over gezegd en het werd een beetje vervelend dat ik iedere keer bleef horen dat ik vaker moest scoren. Ik ben blij dat ik daar nu even van af ben."

Issa Kallon viert de thuiszege met het publiek. (Foto: Pro Shots)

'Kan mooi seizoen gaan worden'

De 5-1-overwinning op TOP Oss was in meerdere opzichten een opsteker voor Cambuur. Kallon is van de hatelijke nul af én de ploeg van trainer Henk de Jong mag zich momenteel koploper in de Keuken Kampioen Divisie noemen.

Cambuur heeft nu 25 punten uit elf wedstrijden en dat zijn er twee meer dan NAC Breda, dat vrijdagavond twee punten liet liggen bij FC Eindhoven (2-2). De Brabanders hebben wel een duel minder gespeeld dan Cambuur.

"We hebben een heel goede ploeg en spelen goed voetbal", vindt Kallon, wiens contract bij Cambuur na dit seizoen afloopt. "Vorige week tegen MVV was het wat minder, maar over het algemeen laten we zien dat we goed kunnen voetballen."

"Ik voel me heel goed in dit team, we hebben een heel fijne staf waar het goed mee klikt en ik krijg veel vertrouwen van de trainers. Het kan een mooi seizoen gaan worden en ik heb er vertrouwen in dat mijn volgende doelpunt snel zal komen."

