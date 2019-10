Trainer Peter Bosz is niet te spreken over de manier waarop Bayer Leverkusen vrijdagavond speelde in de uitwedstrijd tegen het Eintracht Frankfurt van Bas Dost. 'Die Werkself' verloor met 3-0 en verzuimde zo de koppositie in de Bundesliga te pakken.

Vooral de openingsfase was een doorn in het oog van Bosz. Leverkusen werd overklast en stond al na vier minuten op achterstand door een treffer van Gonçalo Paciencia. De Portugese aanvaller vergrootte de marge ruim tien minuten later door een strafschop te benutten.

"We verdienden het absoluut niet om te winnen", oordeelde een teleurgestelde Bosz op zijn persconferentie na de wedstrijd. "De eerste paar minuten waren zó slecht. De agressie ontbrak bij ons en daardoor werd het een heel moeilijk verhaal."

Leverkusen bleef een grotere achterstand in de eerste helft bespaard, maar de ploeg van Bosz wist zich ook niet meer terug in de wedstrijd te knokken. Uitgerekend Dost zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing in de Commerzbank-Arena.

"We wisten dat Frankfurt agressief zou beginnen en dat zal dinsdag in Madrid niet anders zijn", blikte Bosz al vooruit op het treffen met Atlético Madrid in de Champions League komende week. "Daarom zal ik naar aanleiding van deze wedstrijd de nodige conclusies trekken."

Bas Dost tekende voor de 3-0 in Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

'Het was gewoonweg verschrikkelijk'

Aanvoerder Kevin Volland had net als zijn trainer weinig goede woorden over voor het spel van Leverkusen. "Onze eerste twintig minuten van de wedstrijd waren gewoonweg verschrikkelijk. We maakten veel fouten en slaagden er niet in Filip Kostic (ex-FC Groningen, red.) af te stoppen."

"Zo'n fase van twintig slechte minuten mag gewoon nooit gebeuren, niet bij deze club en niet onder deze coach. In de tweede helft kwamen me veel beter voor de dag, maar wisten we onze kansen niet te benutten. We moeten deze wedstrijd maar snel achter ons laten, want dit is extreem bitter."

Door de nederlaag verzuimde Leverkusen in ieder geval voor één dag de koppositie in de Bundesliga te pakken. De ploeg van Bosz blijft op veertien punten steken en staat achtste, maar het gat met koploper Borussia Mönchengladbach is slechts twee punten. Frankfurt daarentegen meldde zich juist weer in de bovenste regionen.

"Wat we in de eerste helft deden, was echt geweldig en genieten", zei een trotse Dost, die als basisspeler 85 minuten meedeed. "We bleven maar gaan en gingen met 2-0 rusten. Gonçalo Paciencia deed het fantastisch en de samenwerking tussen hem en mij is goed, dus ik ben vanzelfsprekend heel blij."

