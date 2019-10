SC Cambuur heeft vrijdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen van NAC Breda. De Friezen haalden voor eigen publiek met 5-1 uit tegen TOP Oss, terwijl de Brabanders met 2-2 gelijkspeelden bij FC Eindhoven.

Issa Kallon, die tot vrijdag slechts twee keer had gescoord in zijn carrière, maakte maar liefst vier doelpunten voor Cambuur tegen TOP Oss. De andere treffer van de thuisploeg kwam op naam van Robert Mühren. Lars Hutten redde in blessuretijd de eer voor TOP.

NAC kwam bij Eindhoven vlak na rust op achterstand door een prachtige goal van Joey Sleegers. Sydney van Hooijdonk herstelde het evenwicht uit een strafschop, maar Sammy Bourard bezorgde de thuisploeg vervolgens opnieuw de voorsprong. In de slotfase hielp Roger Riera NAC aan een punt en raakte Javier Noblejas nog de paal namens de bezoekers.

Door de overwinning staat Cambuur na elf duels op 25 punten. De ploeg van coach Henk de Jong heeft twee punten voorsprong op nummer twee NAC, die nog wel een wedstrijd moet inhalen. Die spelen de Bredanaars komende maandag voor eigen publiek tegen De Graafschap.

Teleurstelling bij de spelers van NAC na het gelijkspel bij FC Eindhoven. (Foto: Pro Shots)

De Graafschap redt punt bij Jong FC Utrecht

Datzelfde De Graafschap pakte op de valreep een punt bij Jong FC Utrecht: 2-2. Jonas Arweiler was twee keer trefzeker voor de 'Domstedelingen' en leek zijn ploeg in de slotfase de winst te bezorgen. In blessuretijd sleepte Branco van den Boomen er toch nog een punt uit voor de bezoekers, waarvoor Mohamed Hamdaoui de andere goal maakte.

Ondanks het gelijkspel blijft De Graafschap met twintig punten de nummer drie op de ranglijst. Nummer vier Excelsior heeft evenveel punten, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. De Rotterdammers kwamen niet verder dan 0-0 bij MVV, ook al speelden de Limburgers bijna de hele tweede helft met tien man door een tweede gele kaart voor Shermar Martina vlak na rust.

Jong Ajax ging met 3-2 onderuit bij Jong AZ, mede door twee doelpunten van Des Kunst. Lassina Traoré en Nicolas Kühn scoorden voor de Amsterdammers, die achter Jong Utrecht de zesde plaats innemen.

Go Ahead Eagles won met 3-0 van FC Volendam. (Foto: Pro Shots)

Go Ahead boekte eerste zege in ruim een maand

Go Ahead Eagles kwam voor het eerst sinds 14 september weer eens tot winst. De Deventenaren waren in De Adelaarshorst met 3-0 te sterk voor FC Volendam dankzij doelpunten van Elmo Lieftink, Maecky Ngombo en Martijn Berden. Door de zege staat Go Ahead nu zevende.

Ook Telstar en NEC boekten een overwinning. De Velsenaren klopten dankzij een vroege treffer van Reda Kharchouch Almere City FC met 1-0 en de Nijmegenaren wonnen met dezelfde cijfers van Jong PSV door een goal van Zian Flemming.

Het geplaagde Roda JC kwam niet verder dan 0-0 bij FC Den Bosch en de kelderkraker tussen hekkensluiter FC Dordrecht en Helmond Sport werd met 1-2 gewonnen door de Brabanders.

