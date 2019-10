Ryan Babel heeft vrijdag een belangrijke bijdrage geleverd aan de eerste overwinning van Galatasaray in ruim een maand tijd. De Oranje-international maakte het derde doelpunt voor zijn ploeg in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sivasspor.

De 32-jarige Babel kapte een kwartier voor tijd net binnen het zestienmetergebied zijn directe tegenstander uit en zag zijn schot via de rechterpaal in het doel belanden. De aanvaller maakte zijn derde treffer van het seizoen in de Süper Lig.

Galatasaray kwam in de eerste helft met 2-0 voor via twee goals van Florin Andone, waarvan één uit een strafschop. Vlak na rust moest Sivasspor met tien man verder na een tweede gele kaart voor Isaac Cofie, maar desondanks zorgde Arouna Koné (ex-PSV en Roda JC) twintig minuten voor tijd voor de aansluitingstreffer.

Met het doelpunt van Babel leek Galatasaray de drie punten binnen te hebben, maar in de 84e minuut bracht Erdogan Yesilyurt de spanning opnieuw terug. De thuisploeg, waar Ryan Donk inmiddels was ingevallen, gaf de zege in het vervolg niet meer uit handen.

Galatasaray klimt naar tweede plaats

Door de overwinning klimt Galatasaray, dat op 13 september tegen Kasimpasa (1-0) zijn laatste zege had geboekt, naar de tweede plaats. De ploeg van coach Fatih Terim staat na acht duels op dertien punten en heeft één punt voorsprong op nummer drie Sivasspor.

Alanyaspor is met veertien punten de verrassende koploper in de Turkse competitie en speelt zondag nog tegen laagvlieger Rizespor.

