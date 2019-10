Bas Dost heeft Eintracht Frankfurt vrijdag in de Bundesliga met een doelpunt aan een 3-0-zege op het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz geholpen. In Turkije was Ryan Babel trefzeker voor Galatasaray in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Sivasspor.

Dost bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand voor Frankfurt tegen Leverkusen. De Nederlandse spits kon nog net zijn voet tegen de bal zetten bij een klutssituatie in de verdediging van 'Die Werkself'.

Dost, die vijf minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd werd gewisseld, maakte zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen. Hij maakte tegen Leverkusen zijn rentree na een spierblessure, waardoor hij anderhalve week was uitgeschakeld. Jonathan de Guzman ontbrak wegens een blessure bij Frankfurt.

Gonçalo Paciência maakte in de eerste helft de andere twee treffers voor de thuisploeg. De Portugees opende al na vier minuten de score en benutte een klein kwartier later een strafschop na hands van Aleksandar Dragovic.

Door de zege klimt Frankfurt naar de zevende plaats op de ranglijst. 'Die Adlerträger' staan evenals Leverkusen na acht wedstrijden op veertien punten. De ploeg van Bosz had bij een overwinning de koppositie in ieder geval voor een dag overgenomen van Borussia Mönchengladbach.

Babel scoort voor winnend Galatasaray

In Turkije maakte de 32-jarige Babel een kwartier voor tijd met een schot via de rechterpaal de 3-1 voor Galatasaray tegen Sivasspor. De Oranje-international was voor de de derde keer dit seizoen trefzeker in de Süper Lig.

Galatasaray kwam in de eerste helft met 2-0 voor via twee goals van Florin Andone, waarvan één uit een strafschop. Vlak na rust moest Sivasspor met tien man verder na een tweede gele kaart voor Isaac Cofie, maar desondanks zorgde Arouna Koné (ex-PSV en Roda JC) voor de aansluitingstreffer.

Met het doelpunt van Babel leek Galatasaray de drie punten binnen te hebben, maar in de 84e minuut bracht Erdogan Yesilyurt de spanning opnieuw terug. De thuisploeg, waar Ryan Donk inmiddels was ingevallen, gaf de zege in het vervolg niet meer uit handen.

Door de overwinning klimt Galatasaray, dat op 13 september tegen Kasimpasa (1-0) zijn laatste zege had geboekt, naar de tweede plaats. De ploeg van coach Fatih Terim staat na acht duels op dertien punten en heeft één punt voorsprong op nummer drie Sivasspor. Alanyaspor is met veertien punten de verrassende koploper en speelt zondag nog tegen laagvlieger Rizespor.

Paris Saint-Germain wint bij negental Nice

In Frankrijk boekte Paris Saint-Germain zijn achtste competitiezege van het seizoen. De landskampioen won met 1-4 bij OGC Nice, dat de wedstrijd eindigde met slechts negen spelers.

Ángel Di María bracht PSG voor rust met twee treffers op 0-2. Igniatius Ganago tekende halverwege de tweede helft op aangeven van oud-Ajacied Kasper Dolberg voor de aansluitingstreffer, maar tien minuten later stond Nice met negen man door rode kaarten voor Wylan Cyprien (twee keer geel) en Christophe Hérelle. Kylian Mbappé en Mauro Icardi voerden de score in de slotfase verder op.

Door de overwinning gaat PSG met 24 punten uit tien wedstrijden aan kop in de Ligue 1. De formatie van coach Thomas Tuchel heeft vijf punten voorsprong op nummer twee FC Nantes, die zaterdag nog op bezoek gaat bij FC Metz.

