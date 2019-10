Lieke Martens heeft een belangrijke stap in haar revalidatie gezet. De aanvaller maakte deze week haar rentree op het trainingsveld bij FC Barcelona na een hardnekkige teenblessure.

De 26-jarige Martens kwam dit seizoen nog niet in actie door de blessure, die ze opliep tijdens het WK. Het is nog onduidelijk wanneer ze haar rentree in wedstrijdverband kan maken.

Begin juli kwam Martens in de verloren WK-finale van de Oranjevrouwen tegen de Verenigde Staten (0-2) voor het laatst in actie. Eerder in het toernooi kreeg ze al last van haar teen.

"Bij elke stap die ik nam, had ik pijn", zegt ze vrijdag op de website van FC Barcelona. "Ik boek nu vooruitgang. De laatste weken trainde ik in de sportschool, in het zwembad en werkte ik hard met de fysiotherapeuten. Het gaat de goede kant op, maar ik heb nog wat meer tijd nodig."

'Mentaal is het soms lastig'

Martens kan niet wachten om weer speelminuten te maken. "Mentaal is het soms lastig. Ik wil snel terugkeren op het veld, maar met pijn is dat onmogelijk."

"Ik heb het gevoel dat ik dichterbij kom en ben blij dat ik weer op het veld sta. Ik heb het spelen van wedstrijden gemist. Na de WK-finale heb ik geen bal meer geraakt."

Eind juli verlengde Martens haar contract bij FC Barcelona. Hierdoor ligt ze tot de zomer van 2022 vast bij de Catalaanse club, die na vijf wedstrijden aan kop gaat in de Primera División Femenina.