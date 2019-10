Frank de Boer jaagt met Atlanta United vanaf dit weekend in de play-offs op de titel in de MLS. De 49-jarige Noord-Hollander wil revanche nemen voor zijn eerste twee mislukte avonturen als trainer in het buitenland. De Amerikaanse journalisten Doug Roberson en Joe Patrick over het eerste half jaar van De Boer in Atlanta.

De Boer wees halverwege januari tijdens zijn presentatie als trainer van Atlanta United op zijn haar. Dat was volgens hem grijs geworden tijdens zijn periodes bij Internazionale en Crystal Palace. De slechts acht maanden in totaal bij die clubs hadden hem meer energie gekost dan zijn vijfenhalf jaar bij Ajax. Maar nu voelde alles anders. Atlanta United was in zijn ogen de ideale club voor hem.

Toch kende de oud-topverdediger ook in de Verenigde Staten een moeizame start. Hij werd al snel uitgeschakeld in de Champions League van de CONCACAF en won slechts een van de eerste vijf competitiewedstrijden, maar daarna kwam de ommekeer. Het gevolg: eenvoudige plaatsing voor de play-offs en de eindzege in twee bekertoernooien (Campeones Cup en US Open Cup).

"De Boer hoefde nooit te vrezen voor zijn ontslag", zegt Roberson, die Atalanta United volgt namens de lokale krant The Atlanta Journal-Constitution. "Hij heeft na de slechte start slim een aantal teammeetings georganiseerd waardoor hij en de spelers elkaar beter begrepen. De spelers zaten in hun maag met de ultradefensieve benadering. Toen ze meer vrijheid kregen, keerde ook de lach terug op hun gezicht."

"De fans oefenden wel druk uit", aldus Patrick, die Atlanta United volgt voor de site van de MLS. "De Boer wilde het hoge tempo van zijn voorganger Martino naar beneden halen, zodat ze meer controle kregen. Het werden daardoor veel balletjes breed en terug, maar ook veel clean sheets en nipte zeges. Desondanks waren de fans niet blij, maar nu het wat frivoler is, zijn die sentimenten vervaagd en staat vrijwel iedereen achter De Boer."

Frank de Boer tijdens een wedstrijd van Atlanta United. (Foto: Pro Shots)

'De Boer doet het prima'

De Boer beaamt dat hij moest wennen aan het leven in de Verenigde Staten en dan vooral het reizen. Om een voorbeeld te geven: Atlanta United moest aan het begin van het seizoen in een week tijd naar Vancouver, New York en Salt Lake City, waardoor met het vliegtuig bijna 20.000 kilometer werd afgelegd.

"Dat is zelfs voor Amerikaanse begrippen idioot", vertelt Roberson. "Het reizen is een van de zwaarste onderdelen van de MLS. Daar moet je goed mee omgaan als trainer, want anders krijg je te maken met blessures in je selectie. Wellicht heeft De Boer dat in het begin een beetje onderschat, maar hij heeft inmiddels wel in de gaten wat het beste is voor zijn spelers."

De Boer is dankzij zijn sterke comeback een van de negentien genomineerden voor de prijs Coach van het Jaar in de MLS. Hij kan de opvolger worden van Martino, die Atlanta United in diens debuutseizoen op het hoogste niveau naar de eerste landstitel leidde in de clubgeschiedenis en vervolgens bondscoach werd van het Mexicaanse elftal.

"Voor iemand die nog nooit eerder in de MLS heeft gewerkt, doet De Boer het prima", vindt Patrick. "Ik respecteer hem voor het feit dat hij dingen als het reizen nooit gebruikt als excuus. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich als dingen niet goed gaan. Hij ziet er ook relaxter uit dan een aantal maanden geleden en is beter afgestemd met het team, de club en de media."

Het immense Mercedes-Benz Stadium van Atlanta United. (Foto: Pro Shots)

'LAFC absolute topfavoriet in play-offs'

Atalanta United is niet de favoriet in de play-offs. De 'Five Stripes' moeten die rol laten aan LAFC, dat met een recordaantal van 72 punten uit 34 wedstrijden bovenaan eindigde in de Western Conference en met Carlos Vela (ex-aanvaller van onder meer Arsenal) de topscorer van het reguliere seizoen in huis heeft.

"LAFC is echt de absolute topfavoriet voor het winnen van de MLS", verzekert Roberson. "Maar mochten zij tegen de verwachting in verliezen in de play-offs van de Western Conference, dan wordt Atlanta United automatisch naar voren geschoven als de grootste kanshebber. Ik ben benieuwd hoe De Boer dan met de druk omgaat."

"De huidige selectie van Atlanta United is minder getalenteerd dan die van vorig jaar", besluit Patrick. "Het is duidelijk dat De Boers versie van Atlanta United nog geen volmaakt product is. Ik denk dat hij de selectie in de komende transferperiode steeds meer naar zijn hand gaat zetten. We kunnen hem dus volgend seizoen pas echt goed beoordelen."

Atlanta United speelt zaterdag 19.00 uur (Nederlandse tijd) in de eerste ronde thuis tegen New England Revolution. Daarna volgen eventueel de halve finales en de finale in de Eastern Conference en de eindstrijd tussen de winnaars van beide conferences. Atlanta United pakte vorig jaar ten koste van Portland Timbers (2-0) de zogenoemde MLS Cup.