Krasimir Balakov is vrijdag opgestapt als bondscoach van Bulgarije. De 53-jarige trainer raakte in opspraak nadat het hem maandag in de wedstrijd tegen Engeland niet was opgevallen dat zwarte Engelse spelers racistisch werden bejegend door Bulgaarse fans.

Het EK-kwalificatieduel in Sofia, dat met 0-6 werd gewonnen door Engeland, werd meerdere keren onderbroken wegens racistisch gedrag vanaf de tribune. Er werden zogenoemde apengeluiden gemaakt en ook de Hitlergroet was te zien.

In eerste instantie gaf Balakov aan dat hij alleen zijn excuses aan zou bieden als de UEFA met bewijs van het racistisch gedrag zou komen. Afgelopen woensdag bood hij alsnog zijn verontschuldigingen aan Engeland aan.

Balakov had de Bulgaarse ploeg pas sinds mei van dit jaar onder zijn hoede. Het Zuidoost-Europese land staat met slechts drie punten uit zeven duels op een teleurstellende laatste plaats in groep A.

Met zijn ontslag volgde Balakov het voorbeeld van bondsvoorzitter Borislav Mihaylov, die dinsdag al opstapte. Mihaylov werd daartoe opgeroepen door de Bulgaarse minister-president Boyko Borissov.

Bulgarije-Engeland werd twee keer kort stilgelegd wegens racistisch gedrag van Bulgaarse fans. (Foto: Pro Shots)

OM Bulgarije klaagde man aan wegens racisme

Donderdag werd door het Openbaar Ministerie van Bulgarije een achttienjarige man aangeklaagd voor racistisch gedrag. Eerder werden nog zes andere mensen aangehouden. Mogelijk volgen meer arrestaties, omdat de Bulgaarse politie nog altijd druk is met het bekijken van de beelden van incidenten tijdens de wedstrijd.

De UEFA klaagde de Bulgaarse voetbalbond dinsdag al aan. De fans zouden zich - naast aan racisme en het brengen van de nazigroet - schuldig hebben gemaakt aan het gooien van voorwerpen en en het verstoren van het volkslied.

Overigens klaagde de UEFA ook de Engelse voetbalbond aan. De meegereisde supporters zouden het volkslied van Bulgarije hebben verstoord en de voetbalbond zou te weinig stewards hebben meegenomen naar Sofia.