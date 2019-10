De uitgestelde Clásico zal gespeeld worden op woensdag 18 december in Camp Nou. FC Barcelona en Real Madrid hebben vrijdag ingestemd met die datum, nadat de wedstrijd op 26 oktober uit het programma werd gehaald vanwege de politieke onrust in Catalonië.

La Liga, de organisatie achter de hoogste competitie in Spanje, moet nog wel akkoord gaan met de nieuwe speeldatum. Die organisatie had woensdag al het verzoek ingediend bij de Spaanse voetbalbond RFEF om de Clásico gewoon op 26 oktober te spelen, maar dan in Madrid.

Dat plan kon niet op bijval van Barcelona rekenen. De club van Frenkie de Jong ging vrijdag wel akkoord met uitstel tot 18 december en ook Real stemde in.

De RFEF hoopt dat het in december minder onrustig is. Er zijn in Catalonië al maanden politieke protesten en die zwollen maandag aan nadat negen separatistenleiders tot celstraffen van negen tot dertien jaar werden veroordeeld. Zij zijn schuldig bevonden aan opruiing rond het illegale onafhankelijkheidsreferendum in 2017.

Op 26 oktober - de dag dag de Clásico gespeeld zou worden - staat een grote demonstratie van voorvechters van de Catalaanse onafhankelijkheid gepland.

Frenkie de Jong moet langer wachten op eerste Clásico

Door de beslissing van de RFEF om de Spaanse topper uit te stellen, moet Frenkie de Jong nog wat langer op zijn eerste Clásico wachten. De dertienvoudig Oranje-international verruilde Ajax afgelopen zomer voor FC Barcelona.

Real Madrid gaat momenteel aan kop in La Liga met achttien punten, twee meer dan naaste belager FC Barcelona. 'De Koninklijke' vervolgt de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca en de Catalanen gaan die dag op bezoek bij Eibar (aftrap 13.00 uur). Overigens staat de Clásico in Madrid gepland op 1 maart 2020.

