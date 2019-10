Trainer Jaap Stam geeft Marcos Senesi zondag waarschijnlijk nog geen basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Hij vindt dat de Argentijnse verdediger er nog niet helemaal klaar voor is.

"Ik spreek veel met de jongens en ook veel met hem. Hij moet wennen aan het een op een verdedigen. Daar is hij in trainingen mee bezig", zei Stam vrijdag op zijn persconferentie.

"Daar zet hij stappen in. Uiteindelijk moet je kijken wanneer het een goed moment voor hem is om hem erin te zetten. Marcos zet stappen in waar hij mee bezig is. Dat is heel goed om te zien."

Senesi kwam aan het einde van de afgelopen transferperiode voor maar liefst 7 miljoen euro over van San Lorenzo en moest sindsdien genoegen nemen met twee invalbeurten in de wedstrijden tegen FC Emmen (3-3) en FC Porto (2-0).

De laatste paar duels, waaronder twee weken geleden met Fortuna Sittard (4-2-nederlaag), maakten echter ook zijn concurrenten Eric Botteghin en Edgar Miguel Ié een matige indruk, waardoor de roep om Senesi luider werd.

Stam hoopt dat Feyenoord heeft geleerd van duel

Stam hoopt dat Feyenoord heeft geleerd van het treffen met Fortuna Sittard. Hij was toen woest, omdat de Rotterdammers in de week daarvoor op overtuigende wijze wonnen van FC Porto (2-0) en FC Twente (5-1).

"We hopen het overal in terug te zien. We hebben tegen Twente en Porto gezien dat het kan. Uiteindelijk zien we ook dat de spelers dingen goed uitvoeren en een goed niveau kunnen halen", vertelde hij.

"Daar val je ook altijd op terug. Dat moeten we ook in wedstrijden tegen bijvoorbeeld Fortuna. De spelers moeten rustiger blijven en vanuit hun taak en man spelen."

Feyenoord is slecht begonnen aan de competitie. De landskampioen van het seizoen 2016/2017 staat met dertien punten uit negen wedstrijden slechts negende, al op tien punten achterstand van koplopers Ajax en PSV.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo start zondag om 16.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Martin Pérez fungeert als videoscheidsrechter (VAR).

