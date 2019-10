Na twee weken zonder officiële wedstrijden vervolgt Ajax de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Trainer Erik ten Hag kijkt uit naar de komende drukke periode van de Amsterdammers en hoopt dat zijn elftal het niveau van het spel op kan schroeven.

"We krijgen een moeilijk en uitdagend programma, maar daar kijken we echt naar uit", zegt Ten Hag vrijdag in gesprek met Ajax TV. "Het is na zo'n interlandperiode zaak om weer goed te starten en daar moeten we alles voor doen. We zijn fris en het ziet allemaal goed uit."

Ten Hag gebruikte de interlandperiode om spelers rust te gunnen. Zo geniet linksback Nicolás Tagliafico - geschorst voor het uitduel met RKC - momenteel van een vakantie en kon Hakim Ziyech weer op krachten komen. De middenvelder haakte vanwege vermoeidheid af bij Marokko en keerde vervroegd terug bij Ajax.

"Veel spelers zijn weggeweest en de jongens die achterbleven, hebben hard gewerkt. Tussendoor was er ook ruimte voor ontspanning om energie te tanken. Dat moet af en toe, want de boog kan niet altijd gespannen staan", benadrukte Ten Hag.

"De opgebouwde energie zullen we zaterdag nodig hebben. Je ziet bij RKC de structuur in het elftal en de hand van de trainer, dat doen ze uitstekend. We zullen negentig minuten lang alles uit te kast halen om daar een goed resultaat te boeken en met drie punten terug te keren."

Ajax kent een uitstekende start van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Team valt steeds meer in elkaar'

Ajax kan terugkijken op een uitstekende start van het seizoen. De regerend landskampioen gaat met 23 punten aan kop van de Eredivisie en ook in de Champions League gaat het voorspoedig met de ploeg van Ten Hag, die de eerste twee duels - met Lille (3-0) en Valencia (0-3) - ruim won.

"Het team valt steeds meer in elkaar en spelers vinden elkaar makkelijker, maar we moeten beter", vindt Ten Hag. "We moeten beter doorhebben wanneer we het tempo kunnen opschroeven en wanneer we moeten vertragen. Ondertussen moeten we ook blijven werken aan onze automatismen."

De wedstrijd tussen Ajax en RKC begint zaterdag om 18.30 uur in Waalwijk. De thuisploeg van trainer Fred Grim pakte in de eerste acht speelronden slechts één punt en wacht dus nog op de eerste overwinning van het seizoen.

Vier dagen na het treffen met RKC wacht voor Ajax de thuiswedstrijd tegen Chelsea in de Champions League en het weekend daarop spelen de Amsterdammers De Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.

