PSV heeft vrijdag het contract van Toon Gerbrands met drie jaar verlengd. De algemeen directeur ligt daardoor tot medio 2025 vast bij de Eindhovenaren.

"De koers die PSV onder Gerbrands vaart, past bij de club. Onder zijn leiding is een visie richting 2030 ontwikkeld. Wij geloven in die strategie en daarom vonden wij het van belang dat Toon langer bij PSV zou blijven", verklaarde president-commissaris Jan Albers vrijdag tijdens een persconferentie.

De 61-jarige Gerbrands fungeert sinds de zomer van 2014 als algemeen directeur van PSV, waar hij destijds Tiny Sanders opvolgde. Van 2002 tot 2014 was hij in die functie werkzaam bij AZ, dat in 2009 de landstitel veroverde.

PSV verlengde het contract van Gerbrands in mei 2016 al tot medio 2022. De Eindhovenaren veroverden onder Gerbrands tot dusver drie landstitels, twee keer de Johan Cruijff Schaal en een keer de TOTO KNVB Beker (2012). In het seizoen 2016/2017 reikte PSV bovendien tot de achtste finales van de Champions League.

Toon Gerbrands en president-commissaris Jan Albers. (Foto: Pro Shots)

'Werk bij PSV op manier die bij mij past'

Gerbrands is blij dat hij nog langer aan PSV verbonden blijft. "We werken bij PSV samen op een manier die bij mij past. De voetbalwereld evolueert op een razendsnelle, boeiende manier, maar de ambities wijzigen nooit. Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te kunnen blijven leveren."

Overigens begon Gerbrands zijn loopbaan niet in de voetbalwereld. Hij was jarenlang professioneel volleyballer en was eind jaren negentig de coach van de Nederlandse volleyballers. Tussen 2000 en 2002 fungeerde Gerbrands als directeur van de toenmalige schaatsploeg DSB, waarna hij de overstap maakte naar AZ.

PSV bezet momenteel de tweede plek in de Eredivisie met 23 punten. Dat zijn er net zoveel als koploper Ajax, maar de Amsterdammers genieten een beter doelsaldo dan de ploeg van trainer Mark van Bommel. PSV vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Ajax gaat op bezoek bij RKC Waalwijk.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie