Mauricio Pochettino voelt zich ondanks de teleurstellende resultaten van Tottenham Hotspur nog altijd gesteund door zijn spelers. De Argentijnse manager kreeg onlangs een uitnodiging om met zijn selectie uit eten te gaan en ziet dat als bewijs dat de spelers graag met hem verder willen.

Tottenham Hotspur, dat vorig seizoen de Champions League-finale bereikte en op de vierde plek in de Premier League eindigde, staat met elf punten momenteel slechts negende in de competitie. Ook in het miljoenenbal wachten de geplaagde Londenaren nog op de eerste zege en dus neemt de druk op Pochettino toe, al maakt hij zich niet druk.

"Als je een berichtje krijgt van een speler die jou en de rest van de technische staf uitnodigt voor een diner met de spelersgroep, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn", zei Pochettino donderdag op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Watford van zaterdag (aftrap 16.00 uur).

"Of je krijgt een uitnodiging omdat de spelers afscheid van je willen nemen, of ze willen laten weten dat ze nog altijd achter je staan. Ik denk dat laatste. Ze gaan geen vaarwel tegen me zeggen. Dan moeten ze dat nu doen, niet tijdens een etentje."

Het is de eerste keer dat de 47-jarige Pochettino sinds zijn aantreden in de zomer van 2014 in zwaar weer verkeert bij Tottenham. Onder aanvoering van de Argentijn eindigden de 'Spurs' tot dusver elk seizoen in de top vijf van Engeland, met de tweede plek in het seizoen 2016/2017 als hoogtepunt.

Mauricio Pochettino staat onder druk bij Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Pochettino denkt niet aan winterse aankopen

Dit seizoen verloopt vooralsnog desastreus voor Tottenham, dat niet alleen in de competitie teleurstellend presteert. De huidige middenmoter in Engeland werd onlangs door het nietige Colchester United (League Two) uitgeschakeld in de League Cup en begin deze maand volgde een vernedering in de Champions League tegen Bayern München (2-7).

De resultaten zijn opvallend, aangezien Tottenham er afgelopen zomer in slaagde een groot deel van de vorig seizoen zo succesvolle selectie intact te houden en bovendien middenvelder Tanguy Ndombélé Alvaro voor zo'n 60 miljoen euro strikte. Pochettino is dan ook niet van plan om in januari de transfermarkt op te gaan.

"Ik ben nooit enthousiast geweest over de winterse transferperiode en dat zal nu niet ineens veranderen. Wij vinden dat we een goede selectie hebben. Dit is dan ook niet het moment om over eventuele versterkingen te praten", zei de geplaagde coach, die nog tot medio 2023 onder contract staat bij Tottenham.

"We bevinden ons nu in een zware storm waar we niet zomaar uit komen, maar er zal verder niets veranderen aan de manier waarop ik het elftal leid. We moeten nu allemaal verantwoordelijkheid nemen en oplossingen zoeken, want we hebben zo snel mogelijk een overwinning nodig. En de wedstrijd daarop ook weer."

Bekijk het programma en de stand in de Premier League