Frank de Boer kijkt uit naar het spelen van de play-offs met Atlanta United. De Noord-Hollander beseft wel dat het na één wedstrijd al over kan zijn en hij de komende maanden vrijaf is.

"Als we verliezen, hebben we zomaar vakantie. Dat is een raar gevoel", zei De Boer donderdag tegen FOX Sports, twee dagen voor de wedstrijd in de eerste ronde thuis tegen New England Revolution.

"Ik heb natuurlijk altijd in een competitie gezeten met 34 of 38 wedstrijden. Hier ga je de play-offs in en kan het al meteen over zijn. In dat geval moet je pas weer in maart aan de bak. Dat is apart."

De Boer is in elk geval blij dat Atlanta United thuis speelt tegen New England Revolution. De titelverdediger heeft dat voordeel omdat ze op een hogere positie eindigden dan de New England Revolution in de Eastern Conference.

"Het is fantastisch dat we in ons eigen stadion mogen spelen met onze fanatieke supporters en het kunstgras dat we gewend zijn. Dus ja, thuis spelen geeft ons wel een aantal voordelen en als we winnen, mogen we dat in de volgende ronde ook doen."

De Boer baalt van ontbreken Robinson

De Boer baalt er wel van dat hij Miles Robinson moet missen. De Amerikaanse verdediger, dit seizoen basisspeler bij Atalnta United, liep tijdens de interlandperiode een hamstringblessure op.

"Hij is er zeker tegen New England Revolution niet bij en het is nog even afwachten hoe lang hij precies uitgeschakeld is. Dit is wel een grote tegenvaller voor ons, want hij is een van onze keyplayers."

De Boer vestigt zijn hoop op Josef Martínez. De Venezolaanse spits, die zich afmeldde voor de interlands van zijn land omdat hij overhoop ligt met de bondscoach, scoorde in de reguliere competitie liefst 27 keer in 29 wedstrijden.

"Hij is zeker een mannetje, maar zolang je scoort heb je recht van spreken. Hij is ontzettend belangrijk voor ons. Een kleine kans en je weet bij hem dat het raak kan zijn. Dat is wel lekker voor een team."

Atlanta United-New England Revolution begint zondag om 03.00 uur Nederlandse tijd. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales van de conference, waarna de halve finales, de finale van de conference en de eindstrijd van de gehele MLS volgt.