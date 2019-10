Paris Saint-Germain is weer wat ruimer bezet in de aanval. De Parijzenaars kunnen vrijdag in de uitwedstrijd tegen OGC Nice weer beschikken over Kylian Mbappé en Edinson Cavani.

Mbappé en Cavani zijn hersteld van respectievelijk een hamstring- en een heupblessure. Zowel de Fransman als de Uruguayaan lag er ruim een maand uit. Het tweetal hervatte eerder deze week de groepstraining.

Met name Mbappé kent voorlopig een ongelukkig seizoen. Hij moest ook al de eerste paar wedstrijden missen vanwege een schorsing na zijn rode kaart vorig seizoen in de verloren finale van de Coupe de France tegen Stade Rennais.

Bij afwezigheid van Mbappé en Cavani vertolkte Ángel Di María de afgelopen weken een hoofdrol. De Argentijn scoorde dit seizoen al vijf keer, waaronder twee keer tegen Real Madrid in de groepsfase van de Champions League.

Neymar voorlopig nog uitgeschakeld

Paris Saint-Germain moet het tegen Nice wel stellen zonder Neymar. De Braziliaanse sterspeler liep vorige week in de oefenwedstrijd van Brazilië tegen Senegal (1-1) een hamstringblessure op en is nog ongeveer een maand uitgeschakeld.

Ondanks de vele blessuregevallen gaat Paris Saint-Germain wel 'gewoon' aan kop in de Franse Ligue 1. De titelverdediger heeft na negen speelrondes twee punten voorsprong op naaste achtervolger FC Nantes (21 om 19 punten).

Na het treffen met Nice vervolgt Paris Saint-Germain dinsdag de groepsfase van de Champions League met een uitwedstrijd tegen Club Brugge. De ploeg van trainer Thomas Tuchel leidt in poule A met zes punten uit twee duels.

