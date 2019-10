Met Liverpool krijgt Manchester United komende zondag bezoek van de nog foutloze koploper in de Premier League. Manager Ole Gunnar Solskjaer ziet het treffen met 'The Reds' als een geweldige mogelijkheid voor zijn ploeg.

"Dit is de kans voor ons om alles om te draaien", zei de 46-jarige Noorse coach donderdag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd.

Solskjaer doelt daarmee op de moeizame start in de competitie voor Manchester United. 'The Red Devils' hebben na acht wedstrijden pas negen punten en staan zeer teleurstellend op de twaalfde plaats. Rivaal Liverpool is nota bene de koploper en verspeelde nog geen punt na acht speelrondes.

"Ik ben en blijf optimistisch", vertelde Solskjaer. "Natuurlijk zit Manchester United al jaren in een moeilijke situatie. Iedereen doet zijn best daar uit te komen. Ik weet zeker dat het gaat lukken. We komen terug. Het is moeilijk te voorspellen wanneer dat precies gaat gebeuren."

Vorig seizoen eindigde Manchester United-Liverpool in 0-0. (Foto: Pro Shots)

Solskjaer niet bang voor ontslag

De matige resultaten van Manchester United zorgen niet voor onrust bij Solskjaer. De oefenmeester is er niet bang voor om zijn baan te verliezen bij de twintigvoudig kampioen.

"Al weet ik ook wel dat niemand mij die garantie kan geven. We plannen echter op de langere termijn. Ik verwacht versterking in de winterstop. Dat zal ons ongetwijfeld mede vooruit gaan helpen."

De kraker tussen Manchester United en Liverpool op Old Trafford begint zondag om `17.30 uur (Nederlandse tijd). Solskjaer kan vanwege blessureleed geen beroep doen op steunpilaren David de Gea en Paul Pogba.

