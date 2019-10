Het Openbaar Ministerie van Bulgarije heeft donderdag een achttienjarige man aangeklaagd voor racistisch gedrag tijdens de veelbesproken EK-kwalificatiewedstrijd van Bulgarije maandag in Sofia tegen Engeland.

Het duel werd meerdere keren onderbroken wegens racistisch gedrag vanaf de tribune tegen zwarte spelers aan Engelse zijde. Er werden zogenoemde apengeluiden gemaakt en ook de Hitlergroet was te zien.

De man die is aangeklaagd door het OM van Bulgarije wordt nog 72 uur vastgehouden. Er is nog geen datum vastgesteld voor de rechtszaak, maar de verwachting is dat die over niet al te lange tijd is.

Eerder werden nog zes andere mensen aangehouden. Mogelijk volgen meer arrestaties, omdat de Bulgaarse politie nog altijd druk is met het bekijken van de beelden van incidenten tijdens de wedstrijd.

UEFA klaagt beide bonden aan

De UEFA klaagde de Bulgaarse voetbalbond dinsdag al aan. De fans zouden zich - naast aan racisme en het brengen van de nazigroet - schuldig hebben gemaakt aan het gooien van voorwerpen en en het verstoren van het volkslied.

Overigens klaagde de UEFA ook de Engelse voetbalbond aan. De meegereisde supporters zouden het volkslied van Bulgarije hebben verstoord en de voetbalbond zou te weinig stewards hebben meegenomen naar Sofia.

De Bulgaarse minister-president Boyko Borissov riep voorzitter Borislav Michailov van de Bulgaarse voetbalbond maandag meteen op om af te stappen. Michailov deed dat een dag later "als gevolg van de recente spanningen".