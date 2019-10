Trainer Peter Bosz is niet bezig met het feit dat Bayer Leverkusen vrijdag koploper kan worden in de Bundesliga. Zijn ploeg neemt bij een zege bij Eintracht Frankfurt voor minimaal één dag de eerste plaats over van Borussia Mönchengladbach.

"We willen elke wedstrijd winnen, ook die van morgen tegen Eintracht. Dat we dan eerste zullen staan is mooi meegenomen, maar meer ook niet", zei Bosz donderdag op zijn persconferentie.

"Ik hou me nu niet zo met de stand bezig. We moeten onze punten pakken, dan zien we aan het eind van het seizoen wel waar we staan. We hopen het net zo goed of zelfs beter te doen dan vorig seizoen toen we als vierde eindigden."

Leverkusen kan de koppositie veroveren omdat alle topclubs in Duitsland al veel punten hebben verspeeld na zeven speelrondes. De 'Werkself' staat weliswaar zevende, maar heeft maar twee punten achterstand op Mönchengladbach.

Tussen Mönchengladbach (zestien punten) en Leverkusen (veertien punten) bevinden zich nog VfL Wolfsburg (vijftien punten), Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg en Schalke 04 (allen veertien punten).

De eindstand bij Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt (6-1) was vorig seizoen al bij rust bereikt. (Foto: Pro Shots)

'De voorbereiding is niet ideaal'

Bosz baalt er wel van dat Leverkusen op vrijdag in actie moet komen, terwijl zijn spelers pas net zijn teruggekeerd na interlandverplichtingen. Hij had liever gezien dat de wedstrijd was verplaatst door de Duitse voetbalbond.

"De voorbereiding is niet ideaal. Ik vind na een pauze door interlandvoetbal een wedstrijd op vrijdag altijd een beetje ongelukkig", aldus de Apeldoorner, die in het verleden onder meer Ajax en Borussia Dortmund onder zijn hoede had.

"Gisteren zijn de laatste spelers teruggekeerd, vandaag is dan pas de eerste keer dat we kunnen trainen. Voor mij als trainer is het moeilijk, omdat ze bijna twee weken weg zijn geweest. Ik heb het liefst mijn spelers bij me."

Leverkusen vernederde in maart Eintracht nog met 6-1 (alle doelpunten vielen opmerkelijk genoeg in de eerste helft), maar Bosz verwacht dat zijn elftal het vrijdag een stuk lastiger gaat krijgen tegen de huidige nummer negen.

"Tegen Eintracht spelen kost veel energie. Ze spelen heel direct en agressief. We zullen morgen zo goed als het gaat weer ons eigen spel spelen. Normaal gesproken zijn wij een garantie voor goals, de uitzondering was tegen Hoffenheim (0-0, red.)."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga