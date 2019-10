La Liga, de organisatie achter de hoogste competitie in Spanje, heeft donderdag een officieel verzoek ingediend bij de Spaanse voetbalbond RFEF om de wedstrijd Villarreal-Atlético Madrid te spelen in de Verenigde Staten.

Het duel tussen de Spaanse clubs, die allebei het plan van La Liga steunen, moet dan op 6 december om 16.00 uur Spaanse tijd worden gespeeld in het Hard Rock Stadium in Miami. De thuiswedstrijd van Villarreal tegen de landskampioen van 2014 staat nu gepland op 8 december.

Mocht de Spaanse voetbalbond akkoord gaan met het verzoek, dan is het voor het eerst dat een Spaanse competitiewedstrijd wordt gespeeld in de Verenigde Staten. Eind vorig jaar probeerde La Liga het duel Girona-FC Barcelona al te verplaatsen naar de VS, maar dat ging niet door.

De Spaanse voetbalbond RFEF sprak zich destijds tegen de plannen uit, net als belangenorganisaties van voetballers. Bovendien tekende Real Madrid protest aan wegens competitievervalsing en ook wereldvoetbalbond FIFA liet zich er bijzonder kritisch over uit.

La Liga hoopt met een wedstrijd in de VS de Spaanse competitie populairder te maken in het buitenland. Het spelen van een aantal La Liga-wedstrijden in Noord-Amerika zou de Spanjaarden 200 miljoen euro opleveren.

Het Hard Rock Stadium in Miami. (Foto: Getty Images)

