De nationale ploeg van Zuid-Korea is geschrokken van de manier waarop Noord-Korea zich dinsdag presenteerde tijdens de historische WK-kwalificatiewedstrijd tussen de buurlanden. De veelbesproken ontmoeting in Pyongyang eindigde in 0-0.

"Het leek wel oorlog. Ik heb nog nooit zo'n wedstrijd meegemaakt", zei vicevoorzitter Choi Young-il van de Zuid-Koreaanse bond donderdag, toen zijn ploeg terugkeerde in eigen land en voor het eerst van zich liet horen.

Er was geen pers en publiek welkom in Pyongyang en de wedstrijd werd ook niet uitgezonden op televisie, al zijn er inmiddels wel beelden opgedoken. Daaruit blijkt dat het er soms inderdaad onvriendelijk aan toeging.

"Ze schreeuwden en gaven ons dodelijke blikken", aldus Choi over de Noord-Koreanen. "Wij wilden er een wedstrijd op techniek van maken, maar zij speelden puur op emotie."

Noord- en Zuid-Korea leven al lange tijd op gespannen voet met elkaar. Het was de eerste keer in bijna dertig jaar dat ze tegenover elkaar stonden op Noord-Koreaanse grond.

Son: 'Blij dat we blessurevrij zijn gebleven'

Aanvoerder Son Heung-min sprak woorden van gelijke strekking. De aanvaller van Tottenham Hotspur vond dat de Noord-Koreanen er soms stevig in gingen.

"Het is jammer dat we niet hebben gewonnen, maar de wedstrijd was zo heftig dat we blij mogen zijn dat we geen blessures hebben opgelopen. De tegenstander was licht ontvlambaar en agressief", zei hij.

Zowel Noord- als Zuid-Korea is goed begonnen aan de tweede ronde van de Aziatische WK-kwalificatiereeks. Beide landen wonnen de eerste twee duels in groep H en zijn dus nog ongeslagen.