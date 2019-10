Vitesse kan in de rest van dit kalenderjaar niet over Oussama Tannane beschikken. De middenvelder is geopereerd aan zijn knie en wacht een wekenlange revalidatie.

Tannane liep zijn blessure begin deze maand op tijdens het thuisduel met FC Utrecht. Aanvankelijk meldde Vitesse dat de kwetsuur meeviel, maar een operatie bleek dus toch noodzakelijk.

De 25-jarige Tannane werd deze zomer overgenomen van Saint-Étienne, waar hij op een zijspoor was beland. In zijn eerste negen wedstrijden voor Vitesse was de oud-speler van Heracles Almelo en FC Utrecht goed voor een goal en drie assists.

Trainer Leonid Slutsky kan ook al een tijdje niet beschikken over aanvallers Charly Musonda en Hilary Gong, die eveneens geopereerd zijn aan hun knie.

Vitesse is met twintig punten uit negen duels goed aan het Eredivisie-seizoen begonnen. De Arnhemmers staan daarmee vierde. Zaterdag staat een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma (aftrap: 20.45 uur).

Oussama Tannane liep zijn knieblessure op in het thuisduel met FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

