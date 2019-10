Vivianne Miedema is dolblij met haar vier doelpunten namens Arsenal in het Champions League-duel met Slavia Praag (2-5) van woensdag. De Oranje-international ziet haar productiviteit als de bevestiging dat ze twee jaar geleden de juiste transfer heeft gemaakt.

De inmiddels 23-jarige Miedema kwam in de zomer van 2017 over van Bayern München en scoort veel namens Arsenal. In dit Champions League-seizoen staat ze al op zeven goals in drie duels.

"We spelen het soort voetbal dat bij me past en het helpt me om belangrijk te kunnen zijn. Als spits moet ik scoren, en dat miste ik in mijn tijd bij Bayern. Vooral daarom ben ik hier in 2017 naartoe gekomen", zegt Miedema op de website van Arsenal.

De topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen ziet het als groot voordeel dat ze bij Arsenal veel teamgenoten die ze al lang kent om zich heen heeft. "Met een aantal speelsters heb ik al heel wat wedstrijden samen gespeeld. Ik speel al vijf of zes jaar met Jill Roord en Daniëlle van de Donk in het Nederlands elftal en ken Jill al van jongs af aan."

'Raken steeds beter op elkaar ingespeeld'

Volgens Miedema boekt ze nog altijd vooruitgang bij Arsenal, dat dankzij de 2-5-zege hard op weg is naar de kwartfinales van de Champions League.

"Dit is mijn derde seizoen bij Arsenal en ik heb het gevoel dat mijn teamgenoten en ik steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Het scheelt ook dat ik met Lisa Evans, Viktoria Schnaderbeck en Leonie Maier bij Bayern heb gespeeld."

In tegenstelling tot dat van Arsenal is het Champions League-avontuur van FC Twente vrijwel over. De ploeg van trainer Tommy Stroot ging woensdag kansloos met 6-0 onderuit bij het sterke VfL Wolfsburg.

Arsenal won de Champions League in 2007. Het toernooi heette toen nog de UEFA Women's Cup.