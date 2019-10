Tommy Stroot, de coach van FC Twente Vrouwen, berust in Champions League-uitschakeling na de kansloze 6-0-nederlaag met zijn ploeg op bezoek bij VfL Wolfsburg. Volgens de trainer is het niveauverschil simpelweg te groot.

"Eigenlijk wisten we wat er ging komen, maar nu weten we hoe het voelt. We zijn teleurgesteld, maar we hebben een les gehad. Het maakt de verhoudingen duidelijk", aldus Stroot bij RTV Oost.

FC Twente wist dat het loodzwaar zou worden tegen Wolfsburg, dat als een van de favorieten wordt gezien om de Champions League te winnen. De Duitsers wonnen het prestigieuze toernooi in 2013 en 2014 en stonden in 2016 en 2018 ook in de finale.

Stroot zag dat zijn ploeg simpelweg tekortkwam in Duitsland. "Als de druk enorm hoog wordt, blijven we niet dezelfde dingen doen. We hadden aardige fases, maar we moeten meer van onszelf eisen", zei hij.

"Vlak voor de 3-0 hadden we het gevoel dat we iets meer grip kregen, maar bij het volgende moment werd een corner niet goed weggewerkt en was het 3-0."

De speelsters van FC Twente hadden soms alle moeite om de tegenstander af te stoppen. (Foto: Getty Images)

'Misschien scoren als doelstelling nemen'

De return over twee weken in de Grolsch Veste in Enschede is door de 6-0-uitslag een formaliteit. Desondanks hoopt Stroot, die beaamt dat het beslist is, dat er zoveel mogelijk toeschouwers op de tribune zitten.

"Wie de beste ploeg van Europa aan het werk wil zien, moet naar De Grolsch Veste komen. Zo moeten we het zien. Geen enkele Nederlandse ploeg heeft ooit in de achtste finale van de Champions League gescoord, dus misschien moeten we dat maar als doelstelling nemen."

Halverwege was het bij Wolfsburg-Twente 2-0. Na rust maakte Oranje-international Dominique Bloodworth er 3-0 van en de verdediger zorgde vlak voor tijd met een fraaie vrije trap voor de eindstand.

Vorig seizoen kwam er met Ajax eveneens een Nederlandse club niet voorbij de achtste finales. Olympique Lyon, samen met Wolfsburg de beste ploeg van het moment, was over twee duels veel te sterk.