FC Utrecht is in onderhandeling om het eigen stadion te kopen. De Domstedelingen denken op termijn goedkoper af te zijn door de Galgenwaard in eigen beheer te nemen.

FC Utrecht betaalt op dit moment nog 1,4 miljoen euro per jaar aan huur om het stadion in gebruik te nemen. Clubeigenaar Frans van Seumeren wil daar graag van af en bevestigt woensdag tegen VI dat de club daarom in gesprek is om de Galgenwaard te kopen.

"Als we het kunnen kopen, zouden we huur aan onszelf betalen en dat is natuurlijk gunstig. Maar het ligt gecompliceerd, omdat we niet alleen het stadion kunnen kopen. Het gaat ook om kantoren en een parkeergarage."

De Galgenwaard, met een capaciteit van 23.750 toeschouwers in de top tien van grootste stadions in de Eredivisie, is al jarenlang eigendom van het bedrijf Memid Galgenwaard. Eind 2015 sloot FC Utrecht nog een nieuwe meerjarige verbintenis met de stadioneigenaar.

De gemeente Utrecht presenteerde in september een conceptplan waarin het streeft naar een sportcampus in het gebied waar onder meer de Galgenwaard, trainingscomplex Zoudenbalch, hockey- en voetbalclub Kampong en zwembad Krommerijn staan.

"Het idee is een upgrade naar een grote campus voor topsport, talentontwikkeling en breedtesport", vertelt Van Seumeren, al sinds 2008 de eigenaar van FC Utrecht. "Wij zouden daar als club dan een centrale rol in spelen."