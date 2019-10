Manchester United moet het zondag in de topper tegen Liverpool zonder de geblesseerde doelman David de Gea stellen. Ook Paul Pogba is niet fit genoeg voor de belangrijke Premier League-wedstrijd op Old Trafford.

De Gea liep dinsdagavond in de eerste helft van de EK-kwalificatiewedstrijd van Spanje bij Zweden (1-1) een spierblessure op. De doelman hoopte de wedstrijd uit te kunnen spelen, maar moest zich een kwartier na rust alsnog laten vervangen.

De 28-jarige De Gea moet nog de nodige scans ondergaan om de precieze ernst van de blessure vast te stellen, maar volgens United-manager Ole Gunnar Solskjaer komt de wedstrijd tegen Liverpool hoe dan ook te vroeg voor de Spanjaard.

Pogba kampt op zijn beurt al weken met een enkelblessure. De Franse middenvelder maakte op 30 september in de thuiswedstrijd tegen Arsenal (1-1) zijn rentree, maar moest vervolgens het competitieduel met Newcastle United (1-0-verlies) van ruim een week geleden laten schieten.

David de Gea verliet geblesseerd het veld tegen Zweden. (Foto: Pro Shots)

Liverpool nog zonder puntenverlies

De 26-jarige Pogba bleef tijdens de interlandperiode in Manchester achter om aan zijn herstel te werken. "Na de wedstrijd tegen Arsenal onderging hij een scan en op basis daarvan hebben we bepaald dat hij rust moet hebben. Hopelijk duurt het niet heel lang, maar Pogba zal tegen Liverpool in ieder geval niet spelen", zei Solskjaer.

Manchester United beleeft een bijzonder teleurstellende start van het Premier League-seizoen. 'The Red Devils', die in de Europa League samen met AZ in een poule zitten, pakten in de eerste acht competitiewedstrijden slechts negen punten en staan twaalfde.

Het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum verloor daarentegen nog geen punt en gaat dan ook soeverein aan kop in de Premier League. De topper tussen United en Liverpool begint zondag om 17.30 uur op Old Trafford.

