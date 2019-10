De vrouwen van FC Twente zijn zo goed als uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De Tukkers verloren woensdag de heenwedstrijd tegen het VfL Wolfsburg van Dominique Bloodworth kansloos met 6-0.

FC Twente begon als absolute underdog aan het treffen met Wolfsburg, dat als een van de favorieten wordt gezien om de Champions League te winnen. De Duitsers wonnen het miljoenenbal in 2013 en 2014 en reikten in 2016 en 2018 tot de finale.

Het kwaliteitsverschil werd vanaf het eerste moment duidelijk. Wolfsburg was heer en meester, al duurde het tot de 24e minuut tot de openingstreffer viel. Zsanett Jakabfi werd alleen voor keeper Daphne van Domselaar gezet en rondde koeltjes af.

Ruim tien minuten later was de Hongaarse ook verantwoordelijk voor de tweede Duitse treffer. Van Domselaar verwerkte een kopbal van Alexandra Popp niet goed, waardoor Jakabfi in de rebound toe kon slaan.

FC Twente was volledig kansloos tegen Wolfsburg. (Foto: Getty Images)

Bloodworth scoort twee keer na rust

Twente was na rust niet bij machte om de score te verkleinen en incasseerde een kwartier na rust ook de derde treffer. Oranje-international Dominique Bloodworth, die de hele wedstrijd meedeed, trof doel uit een corner en gooide de wedstrijd daarmee op slot.

Wolfsburg nam ook daarna geen gas terug. Pernille Harder schoot twintig minuten voor tijd de 4-0 binnen en niet veel later tekende Fridolina Roflö via de onderkant van de lat voor de vijfde Duitse treffer. Het slotakkoord was voor Bloodworth, die in de 89e minuut doel trof uit een vrije trap.

Door de grote uitslag lijkt de return van over twee weken in de Grolsch Veste niets meer dan een formaliteit. FC Twente bereikte nog nooit de kwartfinales van de Champions League. In 2015 en 2016 waren de achtste finales ook het eindstation voor de ploeg van trainer Tommy Stroot.