De kans is groot dat op 9 november de nodige toeschouwersrecords sneuvelen bij de oefeninterland tussen de vrouwen van Engeland en Duitsland. De twee ploegen spelen begin volgende maand in een uitverkocht Wembley.

De Engelse voetbalbond maakte woensdag bekend dat alle kaartjes voor de wedstrijd zijn verkocht. Wembley biedt plaats aan 90.000 supporters. Als die allemaal komen opdagen, dan wordt het de op één na best bezochte vrouwenwedstrijd ooit.

Het officiële wereldrecord stamt uit de vorige eeuw, toen 90.125 toeschouwers afkwamen op de WK-finale van 1999 tussen gastland de Verenigde Staten en China. Engeland-Duitsland kan daardoor het best bezochte vrouwenduel in Europa worden.

De best bezochte vrouwenwedstrijd op Engelse bodem is nog altijd de finale tussen de Verenigde Staten en Japan op de Olympische Spelen van 2012, die in Londen werden gehouden. Die wedstrijd werd net als de WK-finale van 1999 door de VS gewonnen.

Het record van meeste toeschouwers tijdens een thuisduel van Engeland lijkt hoe dan ook te worden gebroken. In 2014 waren 45.619 supporters getuige van de 0-3-nederlaag tegen de Duitse vrouwen, die volgende maand dus weer de tegenstander van Engeland zijn.

De populariteit van de Engelse vrouwenploeg is gegroeid door het succes van afgelopen zomer op het WK. 'The Lionesses' bereikten in Frankrijk de halve finales, waarin de VS met 1-2 te sterk bleek.