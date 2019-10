De Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid van eind deze maand wordt mogelijk van Barcelona naar Madrid verplaatst. Oorzaak is de onrust in Catalonië.

La Liga, de organisatie achter de hoogste competitie in Spanje, heeft woensdag een verzoek voor verplaatsing ingediend bij de Spaanse voetbalbond RFEF.

Het is in Catalonië al maanden onrustig en de protesten zwollen maandag aan nadat negen separatistenleiders tot een celstraf van negen tot dertien werden veroordeeld. Zij zijn schuldig bevonden aan opruiing rond het illegale referendum in 2017.

Uit het oogpunt van veiligheid wil La Liga nu dat de Clásico van 26 oktober in Madrid wordt gespeeld. De tweede wedstrijd tussen de twee rivalen die in maart op het programma staat, moet in dat geval in Barcelona worden gespeeld.

Maandag gingen duizenden Catalanen de straat op om hun onvrede kenbaar te maken tegen de uitspraak van het hooggerechtshof. Zij bezetten onder meer de toegangshallen van het vliegveld van Barcelona. In de stad zelf werden belangrijkste straten bezet.

