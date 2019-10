Vivianne Miedema heeft woensdagavond een hoofdrol opgeëist bij Arsenal in de achtste finales van de Champions League. De spits scoorde liefst vier keer in de heenwedstrijd tegen Slavia Praag (2-5). Lineth Beerensteyn zette met Bayern München een grote stap naar de kwartfinales door het Kazachse BIIK Kazygurt met 0-5 te verslaan.

De 23-jarige Miedema stond zoals gebruikelijk in de basis bij Arsenal en kwam in de eerste helft al drie keer tot scoren bij Slavia Praag. De topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen maakte er in de 52e minuut ook nog 0-4 van.

Arsenal-aanvoerder Kim Little benutte vlak daarna een strafschop en vergrootte de marge zo naar vijf. De wedstrijd was allang beslist, maar Slavia Praag tekende twintig minuten voor tijd nog wel voor de eretreffer in het Sinobo Stadium en maakte er twee minuten voor tijd ook nog 2-5 van.

Uitblinker Miedema werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald en maakte plaats voor middenvelder Jill Roord. Daniëlle van de Donk deed wel de hele wedstrijd mee bij Arsenal. De return wordt over twee weken in Londen gespeeld.

Arsenal won de Champions League voor vrouwen in 2007, toen het toernooi nog de UEFA Women's Cup heette, maar bereikte daarna noot meer de finale van het clubtoernooi. De ploeg van trainer Joseph Montemurro strandde vorig jaar in de kwartfinales, nadat 'The Gunners' in 2011, 2012 en 2013 in de halve eindstrijd werden uitgeschakeld.

Beerensteyn wint eenvoudig met Bayern

Eerder op woensdag deed Beerensteyn goede zaken met Bayern door BIIK Kazygurt eenvoudig opzij te zetten. De spits had bij de partij in Simkent, nabij de grens met Oezbekistan, een basisplaats. Beerensteyn stond opvallend genoeg als linkervleugelverdediger opgesteld, waar zij normaal gesproken in de aanval speelt.

Met de Oranje-international de hele wedstrijd in de ploeg had Bayern van meet af aan weinig moeite met de thuisploeg. Via treffers van Jovana Damnjanovic en twee van Lina Magull stond het bij rust al 0-3.

In de tweede helft duurde het lang voor de Duitse topploeg de score verder opvoerde, maar in het slotkwartier bepaalden Emily Gielnik en Nicole Rolser de eindstand op 0-5. De return in München over twee weken is daardoor een formaliteit.