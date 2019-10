Lineth Beerensteyn heeft woensdag met Bayern München een grote stap gezet naar de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen. Het Kazachse BIIK Kazygurt werd met 0-5 verslagen.

Beerensteyn had bij de partij in Simkent, nabij de grens met Oezbekistan, een basisplaats. Zij stond opvallend genoeg als linkervleugelverdediger opgesteld, waar zij normaal gesproken in de aanval speelt.

Met de Oranje-international de hele wedstrijd in de ploeg had Bayern van meet af aan weinig moeite met de thuisploeg. Via treffers van Jovana Damnjanovic en twee van Lina Magull stond het bij rust al 0-3.

In de tweede helft duurde het lang voor de Duitse topploeg de score verder opvoerde, maar in het slotkwartier bepaalden Emily Gielnik en Nicole Rolser de eindstand op 0-5. De return in München over twee weken is daardoor een formaliteit.

Er staan woensdag nog zes duels op het programma in de achtste finales van de Champions League. Zo neemt FC Twente het om 18.00 uur op tegen de Duitse topclub VfL Wolfsburg.

Ook komen onder meer Arsenal, dat met internationals Daniëlle van de Donk, Vivanne Miedema en Jill Roord het Tsjechische Slavia Praag treft en Atlético Madrid (met Sari van Veenendaal tegen Manchester City) in actie.