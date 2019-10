RKC Waalwijk heeft het boekjaar 2018/2019 afgesloten met een nettowinst van 3,1 miljoen euro. De Eredivisionist schrijft de positieve cijfers vooral toe aan de zomerse transfer van Frenkie de Jong van Ajax naar FC Barcelona.

De Jong vertrok voor maximaal 86 miljoen euro naar de Spaanse topclub, waarbij RKC én Willem II - de clubs waar hij in de gezamenlijke jeugdopleiding speelde - recht hadden op een deel van die transfersom.

Voor RKC lag het bedrag op ruim 4,5 miljoen euro. Van een deel van dat geld werd het kunstgrasveld in het Mandemakers Stadion vervangen door natuurgras, net als de trainingsvelden.

De promotie naar de Eredivisie leidde ook tot extra inkomsten voor RKC, dat om dezelfde reden de kosten echter eveneens zag stijgen. Bovendien moest een promotiebonus worden uitbetaald aan de spelers en staf.

Het RKC van trainer Fred Grim is na de eerste negen speelronde hekkensluiter in de Eredivisie met slechts één punt. Zaterdag komt koploper Ajax op bezoek in Waalwijk (aftrap: 18.30 uur).

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie